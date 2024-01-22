Haber Tarihi: 22 Ocak 2024 13:27 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 13:27

Emekli maaşı neden eksik yattı 2024?

Emekliler, zamlı maaşları hesaplarına eksik yatınca araştırmaya başladılar. Ocak ayı zamlı emekli maaşlarının neden eksik yattığı merak ediliyor. 2024 Ocak ayı zamlı emekli maaşları neden 10 bin TL yatmadı? Emekli maaşları neden eksik yattı? İşte detaylar..

Emekli maaşı neden eksik yattı 2024?
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Emekli maaşına 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 37.57 zam ve ek yüzde 5 zam yapıldığında en düşük emekli maaşı 10 bin TL olmuştu. Fakat emekli maaşları eksik yattı. Peki, 2024 Ocak ayı zamlı emekli maaşları neden eksik yattı? İşte detaylar…

Emekli maaşları neden eksik yattı?

Emekli maaşına 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 37.57 zam gelmişti. Kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere ek yüzde 5 zam yapıldığını söyledi. Bu zamlarla beraber en düşük emekli maaşı 7500 TL'den 10 bin TL'ye yükseldi. Emekli maaş ödeme günü gelmesine rağmen emekli maaşları eksik yattı. Emekli maaşlarına yapılan ek zam henüz Resmi Gazetede yayımlanmadığı için emekli maaşları eksik yattı.
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