Ekşi Sözlük yeni adresi: eksisozluk1999.com - Ekşi Sözlük'e erişim engeli! Neden kapatıldı?

Sosyal medya platformu Ekşi Sözlük, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle bir kez daha erişim engeli ile karşı karşıya kaldı. Daha önce 25 Şubat'ta aynı gerekçeyle erişim engeline maruz kalan Ekşi Sözlük, mahkeme tarafından yapılan itiraz sonucunda engeli kaldırılmıştı. Ancak, Ekşi Sözlük, itiraz sürecinden sonra açılamadan kapatılmıştı.Sözlük yönetimi, bu durumun ardından siteyi farklı alan adlarına taşıdı. İlk taşınan adres olan "eksisozluk2023.com" 13 Mayıs'ta erişime engellendi. Yönetimin daha sonra açtığı "http://eksisozluk1923.com" alan adı da benzer şekilde erişime engellendi.Ekşi Sözlük'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mahkeme kararıyla ilgili detaylı bilgiye sahip olunmadığı belirtilerek, yetkililerden bilgi almaya çalıştıkları ve bilgi geldikçe paylaşacakları ifade edildi. Ekşi Sözlük, takipçilere yeni bir alan adı üzerinden erişim sağlama yöntemi sunmaya çalıştı.Sözlükteki bir kullanıcının, platform üyesi bir başka kullanıcının kendisine gönderdiği "bebeğe istismar" içerikli görüntülerle ilgili başlık açmak istemesi ve bunun platform tarafından engellenmesi, sosyal medyada büyük tepki çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu olay üzerine harekete geçerek, bebek istismarı iddialarını inceledi.Ekşi Sözlük yönetimi, çocuk pornografisi içeren görüntülerin bir süredir tespit edildiğini belirterek, bu tür içeriklerin şikayet üzerine hızlıca kaldırıldığını ve suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.Ekşi Sözlük, X (Twitter) hesabı üzerinden yeni adresiyle alakalı bilgileri paylaştı. Gönderide, ''eksisozluk1999.com'' domaini üzerinden tekrardan sözlüğe erişimin açıldığı belirtildi. Daha öncesinde ''eksisozluk1923.com'' adresi üzerinden varlığını sürdürüyordu21 Şubat 2023: eksisozluk.com alan adı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 21 Şubat 2023 tarih ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı kararıyla erişime engellendi.22 Şubat 2023: BTK tarafından uygulanan erişim engeli, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 22 Şubat 2023 tarihli ve 2023/1532 sayılı kararıyla onaylandı.2 Mart 2023: Yapılan itiraz sonrasında Ekşi Sözlük'ün engeli, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 2 Mart 2023 tarihli ve 2023/1532 sayılı ek kararıyla kaldırıldı.2 Mart 2023: Erişim engeli kaldırma kararına yapılan itiraz sonrasında, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 2 Mart 2023 tarihli ve 2023/2003 sayılı kararıyla tekrar erişime engellendi.13 Mayıs 2023: eksisozluk2023.com alan adı, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 13 Mayıs 2023 tarihli ve 2023/4391 sayılı kararıyla erişime engellendi.15 Mayıs 2023: eksisozluk42.com alan adı ise millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 15 Mayıs 2023 tarihli ve 2023/4475 sayılı kararıyla erişime engellendi.