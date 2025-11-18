Ekşi Sözlük Açıldı mı? Çöktü mü, Kapandı mı? 18 Kasım Cloudflare Krizi!

Bugün öğle saatlerinde (yaklaşık 14.30 civarında) başlayan ve X (Twitter), ChatGPT, YouTube gibi dev platformları dahi durma noktasına getiren teknik aksaklık, Ekşi Sözlük kullanıcılarını da endişelendirdi. Birçok kişi siteye erişim sağlamaya çalışırken başarısız oldu ve Downdetector gibi izleme sitelerinde Ekşi Sözlük'teki sorun bildirimleri hızla yükseldi.

Ekşi Sözlük'e erişim sağlayamayan kullanıcıların akıllarına ilk olarak siyasi bir engelleme veya kapatılma kararı geldi. Ancak sorunun asıl kaynağı, küresel internet altyapısının kilit oyuncularından olan Cloudflare'da yaşanan büyük bir teknik çökme oldu.

Teknik Problem: Cloudflare altyapısını kullanan sunucularda meydana gelen arıza nedeniyle, siteler kullanıcı isteklerine cevap veremedi ve erişim kesintiye uğradı.

Görülen Hata: Ekşi Sözlük dahil birçok platformda kullanıcılar "INTERNAL SERVER ERROR ERROR CODE 500" gibi sunucu kaynaklı hata mesajlarıyla karşılaştı.

Bu durum, Ekşi Sözlük'ün de altyapı hizmeti için Cloudflare'ı kullanan yüz binlerce site arasında olduğunu ve teknik bir arızadan etkilendiğini ortaya koydu.

Yaşanan erişim problemi sonrasında "Ekşi Sözlük kapandı mı?" iddiaları hızla yayılsa da, güncel veriler bu endişenin yersiz olduğunu gösteriyor.

Ekşi Sözlük'ün kapatılmasına yönelik resmi bir karar veya duyuru bulunmamaktadır. Erişim kesintisi, siteye özel bir durumdan değil, Cloudflare'ın küresel ağında meydana gelen ve X, ChatGPT gibi diğer büyük uygulamaları da etkileyen teknik bir arızanın sonucudur.

Cloudflare yetkilileri arızayı gidermek için çalışmalarına devam ederken, bu tür teknik sorunların aşamalı olarak çözülmesi beklenmektedir. Kullanıcıların platforma erişimi, Cloudflare hizmetlerinin normale dönmesiyle birlikte kademeli olarak düzelecektir.