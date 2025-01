Ekrem İmamoğlu neden yargılanıyor? Ekrem İmamoğlu mahkemesi ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tehdit edilmesi' ve 'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturması kapsamında ifade veriyor.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi'ne geldi. İmamoğlu, "İfademi neden terör savcısı alacak, onu soracağım" dedi. İmamoğlu, avukatları Kemal Polat, Mehmet Pehlivan ve Nusret Yılmaz eşliğinde ifade vermeye başladı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, bir programda Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" ve katıldığı bir programda, bilirkişi S.B. hakkındaki iddiaları sonrası başlatılan "bilirkişiyi hedef göstermek" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı.



GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, hakkında açılan iki ayrı soruşturma kapsamında ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na gelirken, partililer de adliye önünde geldi. Çevrede güvenlik önlemleri artırıldı.



Partililer adliye çevresinde yoğunluk oluştururken, adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA'lar yer aldı. C blok kısmında da zırhlı araçlar bekletildi. Polis ekiplerinin ise adliye önünde devriye olarak görev yaptığı görüldü.



SAVCI DEĞİŞTİ



Çağlayan Adliyesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun ifadesini alacak savcı değişti. İmamoğlu'nun ifadesini başka bir savcı alacak.



Diğer yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in sömestr nedeniyle çarşamba günü izne ayrıldığı öğrenildi.



İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından, "Kimsenin endişesi olmasın. Millet büyüktür. Bu aziz milletin çocukları için her alanda mücadeleye devam edeceğim. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" diyerek video paylaştı.



İmamoğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Bir kısmınızın duymuş olduğu gibi yarın sabah Çağlayan Adliyesi'nde olacağım. Tam bir abi, baba duygusuyla bizlere bugünleri reva görenlere "Sizin bu milletin evlatlarına yaşattığınız adaletsizlikleri biz sizin evlatlarınıza yaşatmayacağız! Çünkü bizim iktidarımızda yargı bağımsız olacak" dediğim için hakkımda açılan soruşturmada ifade vereceğim.



Ayrıca bize karşı kurduğu tüm tuzakları, hazırladığı sahte raporları ifşa ettiğimiz bilirkişiyi milletimize anlattığım için de ifadem alınacak. Düşünebiliyor musunuz; yargının bağımsız olmasını, herkesin adalete güvenebilmesini istediğim için ifadem alınacak. Ama yarın sadece benden ifade alınmayacak... Benim gibi düşünen on milyonlarca vatandaşımızdan ifade alınacak. Oysa demokrasilerde millet hesap vermez, hesap sorar."

