Ebrar Karakurt'un yeni takımı açıklandı!

İtalya Ligi'nde Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen Ebrar Karakurt'un yeni adresi merak ediliyor. Bergamo maçında 'Disiplin sorunu' nedeniyle kesik yiyen Ebrar'ın yeni sezondaki adresini kulüp başkanı resmen açıkladı.



İTALYA'DA LİGİN SAYI LİDERİ EBRAR



İtalya Ligi'nin favori takımlarından Imoco'da gösterdiği performans ile dikkat çeken Isabelle Haak'ın Ebrar Karakurt ile olan çekişmesi sürüyor. İsveçli pasör çaprazı bulduğu 324 sayı ile en skorer listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Filenin Sultanları'nın yıldızı Ebrar ise toplamda 353 sayıya ulaşarak sayı krallığında zirvede yer aldı.



SÖZLEŞMESİ BİTİYOR



Novara forması ile geçirdiği iki sezonun ardından Ebrar'ın sözleşmesi bu yıl Haziran ayında sona eriyor.



DİSİPLİN SORUNU NEDENİYLE İLK 6 DIŞINDA KALDI



Geçtiğimiz hafta ligde Bergamo ile karşı karşıya gelen Novara'da beklenenin aksine Ebrar Karakurt ilk 6'da başlamadı. Herhangi bir sakatlığı olduğu belirtilmeyen Ebrar ile ilgili kulüp açıklama yaptı. Buna göre disiplin nedeniyle teknik heyet ve yönetimin ortaklaşa aldığı bir karar ile ilk 6'nın dışında kaldı. Ancak Ebrar, Bergamo'nun kazandığı ilk sette Stefano Lavarini tarafından oyuna sokuldu.



VAKIFBANK MAÇINDA YILDIZLAŞTI



VakıfBank, Novara kentindeki Pala Igor Gorgonzola Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 19-25, 25-17, 22-25 ve 23-25'lik setlerle 3-1 kaybetti. Ebrar Maçta Ebrar Karakurt ise 20 sayı üretti Karşılaşma öncesinde Türkiye'de meydana gelen deprem felaketi sebebiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, VakıfBank oyuncuları ve teknik ekibi sahaya Türk bayrağı ile çıktı.



BAŞKAN SAPORITI'DEN EBRAR AÇIKLAMASI



Igor Gorgonzola Novara başkanı Giovanna Saporiti, Ebrar Karakurt hakkında açıklamalarda bulundu.



"Bir takımın sorunları için tek bir oyuncuyu suçlamak asla hoş değil, ancak son dönemde çok düştüğünü herkes görüyor. Dezavantajı ise kendimizi bundan mahrum edemeyiz, Ebrar hala ligin en skorer oyuncusu ve maç başına neredeyse 20 sayı üretiyor. Sadece iyi yönetilmesi ve idare edilmesi gerekiyor diyelim."



'NEDEN İNKAR EDEYİM?'



Novara'nın başkanı ayrıca Ebrar'ın yeni sezondaki adresini resmen doğruladı. Rus takımı Lokomotiv Kaliningrad iddialarına Saporiti, "Haber doğru, neden inkar edeyim? Ama onun dikkatini dağıtan şeyin bu olup olmadığını bana sormayın" dedi.



800 BİN DOLARLIK TEKLİF



Ebrar Karakurt için Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad çok cazip bir teklifte bulundu. Transferdeki en büyük engel olarak Rus kulüplerinin Avrupa'da yer alamaması olarak gösteriliyordu. 800 bin dolar civarında olduğu iddia edilen teklifi milli voleybolcu kabul etti.



TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜŞ AÇIKLAMASI



Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından soruları yanıtladı. Ebrar Karakurt, "Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun?" sorusuna şöyle yanıt verdi:



"Zaman neyi gösterir bilemeyiz fakat yurt dışında oynama deneyimini seviyorum. Kısa vadede Türkiye'de oynamak gibi bir planım yok. Milli takımda buluşuyoruz zaten biraz özlem iyidir"











