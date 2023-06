e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanıyor? 2. dönem e-Okul not girişi kapandı m 2023?

MEB takvimi ile 2022-2023 eğitim-öğretim yılının sona ermesine sayılı günler kaldı. Son ders zili için geri sayıma geçen İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinde karne heyecanı başladı. Bilindiği gibi sınav sonuçları, karne notları, devamsızlık bilgisi gibi bilgilere erişim kolaylığı sağlayan e-Okul VBS sisteminin, öğrenci, veli ve öğretmenlere kapatılacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. İşte MEB ile VBS e-Okul sisteminin karne, not girişinin kapanacağı tarihi...VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 16 Haziran 2023'ten birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne gününe kadar açık olacak.e-Okul VBS giriş için, https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi butonuna tıkladıktan sonra öğrenci TC kimlik numarası ve okul numarası ile birlikte sorgulama yapılabiliyor.E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne gününe kadar açık olacak.İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.E-okul VBS'ye giriş yapabilmek için öğrenciye ait bilgilerin bilinmesi gerekiyor. E-okul giriş ekranında öğrencilerin T.C. kimlik numarası ve okul numarası girildikten sonra doğrulama ekranı çıkıyor. Bu ekranda öğrencinin doğum tarihi, günü, eğitim alınan şube, doğum yeri vb. bilgiler girilerek sisteme giriş yapılıyor.Sol bölümde bulunan menü aracılığıyla öğrenciler ve veliler not bilgisi, devamsızlık durumu, daha önceki yıllarda alınan belgeler ve diğer birçok bilgiye erişim sağlanabilir.