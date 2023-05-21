e-Karne ne zaman açılacak 2023? e-Okul not girişi ne zaman kapanıyor?

E- KARNE NE ZAMAN AÇILACAK 2023?

Karne gününün yaklaşmasıyla beraber e-okul not girişinin kapanma tarihine yönelik sorgular başladı, e okul not girişi karnelerin veriliş günü olan 20 Ocak tarihinden birkaç gün önce kapanıyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, kısaca VBS, bakım ve onarım dönemleri dışında kesintisiz hizmet veriyor ancak yoğunluk nedeniyle zaman zaman girilememesi ile beraber e-Okul kapatıldığı şeklinde yorumlanmakta. Peki e-Okul kapanacak mı, ne zaman kapanacak? e-Okul karne notu görüntüleme ekranı...Sömestr tatilinin gelmesiyle birlikte internette "E Karne nasıl görüntülenir?", "E Karne ne zaman açılacak?", "E Okul nasıl kullanılır" aramaları yapılmaya başlandı.E Okul sistemi ile öğrenciler dijital karneleri üzerinden notlarını ve devamsızlık bilgisini görüntüleyebiliyor. Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilir.e-Okul sistemine giriş yapabilmek için E Okul internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerine belirlenecek tarihlerde dijital olarak ulaşabilecek.2019-2020 eğitim öğretim sonunda öğrenciler karnelerini dijital olarak aldı.Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ile takdir, teşekkür belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açıldı.