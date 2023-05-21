Haber Tarihi: 21 Mayıs 2023 14:40 - Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2023 14:40

e-Karne ne zaman açılacak 2023? e-Okul not girişi ne zaman kapanıyor?

e-Karne ne zaman açılacak sorusu not girişlerini bekleyen öğrenciler tarafından merak ediliyor. 2023'te e-Okul not girişi ne zaman kapanıyor sorusu da merak edilen başlıklar arasında. 12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim döneminin ilk yarısı 20 Ocak'ta tamamlanıyor. Okulların kapanmasına kısa bir zaman kala e-Okul üzerinden dönem dönem yaşanan yoğunluk sebebiyle veliler 'e-Okul kapanacak mı, ne zaman kapanıyor?' sorularının yanıtlarına odaklandı. İşte konuya dair merak edilenler....

e-Karne ne zaman açılacak 2023? e-Okul not girişi ne zaman kapanıyor?
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Karne gününün yaklaşmasıyla beraber e-okul not girişinin kapanma tarihine yönelik sorgular başladı, e okul not girişi karnelerin veriliş günü olan 20 Ocak tarihinden birkaç gün önce kapanıyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, kısaca VBS, bakım ve onarım dönemleri dışında kesintisiz hizmet veriyor ancak yoğunluk nedeniyle zaman zaman girilememesi  ile beraber e-Okul kapatıldığı şeklinde yorumlanmakta. Peki e-Okul kapanacak mı, ne zaman kapanacak? e-Okul karne notu görüntüleme ekranı...

E- KARNE NE ZAMAN AÇILACAK 2023? 
Sömestr tatilinin gelmesiyle birlikte internette "E Karne nasıl görüntülenir?", "E Karne ne zaman açılacak?", "E Okul nasıl kullanılır" aramaları yapılmaya başlandı.
E Okul sistemi ile öğrenciler dijital karneleri üzerinden notlarını ve devamsızlık bilgisini görüntüleyebiliyor. Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilir.

E OKUL DİJİTAL KARNE GİRİŞ EKRANI!

e-Okul sistemine giriş yapabilmek için E Okul internet adresini açın. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranda istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Sisteme giriş yaptıktan sonra sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerine belirlenecek tarihlerde dijital olarak ulaşabilecek.

DİJİTAL KARNE NEDİR?

2019-2020 eğitim öğretim sonunda öğrenciler karnelerini dijital olarak aldı.Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise karneleri ile takdir, teşekkür belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açıldı.


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E-Okul
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