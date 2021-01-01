Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Durant: "James, şu anda yeni bir okula geçiş yapmış gibi"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, takım arkadaşı James Harden'ın pas verme ve skor üretme arasındaki dengeyi bulduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, takım arkadaşı James Harden'ın pas verme ve skor üretme arasındaki dengeyi bulduğunu söyledi.

Miami Heat'e karşı alınan 98-85'lik galibiyetten sonra Harden, Houston Rockets'la geçirdiği süre boyunca oldukça yoğun bir top kullanımı yapması sonrası, Kyrie Irving ve Durant ile birlikte oynamaya hala alıştığını belirtti:

"Sekiz yıldır topun hep elimde olduğu bir rol oynuyordum. Şimdi benim için farklı bir deneyim ama yine de harika."

Harden, maçı toplamda 20 sayı ve 8 asistle tamamlamıştı.

Karşılaşmayı 20 sayı ve 13 ribaund ile tamamlayan Durant ise, Harden'in hala skor ile pas arasındaki doğru dengeyi bulma sürecinde olduğunu açıkladı:

"Sanki yeni bir okula geçiş yapmış ve müfredatı anlamaya çalışıyor gibi. Hücumunuzun odak noktası olan bir skorer olunca, bazen skor ve pas arasındaki dengeyi, her gece ayrı şekilde çözmeniz gerekiyor."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal