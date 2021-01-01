Durant: "James, şu anda yeni bir okula geçiş yapmış gibi"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, takım arkadaşı James Harden'ın pas verme ve skor üretme arasındaki dengeyi bulduğunu söyledi.



Miami Heat'e karşı alınan 98-85'lik galibiyetten sonra Harden, Houston Rockets'la geçirdiği süre boyunca oldukça yoğun bir top kullanımı yapması sonrası, Kyrie Irving ve Durant ile birlikte oynamaya hala alıştığını belirtti:



"Sekiz yıldır topun hep elimde olduğu bir rol oynuyordum. Şimdi benim için farklı bir deneyim ama yine de harika."



Harden, maçı toplamda 20 sayı ve 8 asistle tamamlamıştı.



Karşılaşmayı 20 sayı ve 13 ribaund ile tamamlayan Durant ise, Harden'in hala skor ile pas arasındaki doğru dengeyi bulma sürecinde olduğunu açıkladı:



"Sanki yeni bir okula geçiş yapmış ve müfredatı anlamaya çalışıyor gibi. Hücumunuzun odak noktası olan bir skorer olunca, bazen skor ve pas arasındaki dengeyi, her gece ayrı şekilde çözmeniz gerekiyor."



