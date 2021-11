Durant: "Curry, yaptığı işte usta!"

Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant, dün geceki maçın ardından Golden State Warriors'tan eski takım arkadaşı Steph Curry'ye övgülerde bulundu.



Dün gece Warriors'ın Nets'i 117-99'luk skorla mağlup ettiği maçtan sonra Durant, Barclays Center seyircisine 37 sayı (9 üçlük), 7 ribaund ve 5 asistle müthiş bir şov yapan Curry'yi şu ifadelerle övdü:



"Yaptığı işte usta. En başından beri bunu söylüyorum. Topsuz alanda hemen hemen her şeyi yapabilen, çembere kat edebilen, floater bırakabilen, üçlük atabilen ve top hakimiyeti sayesinde sevdiği noktalara rahatça gidebilen bir oyuncu.



Bir dönem ben de yanında bulunduğumdan ötürü biliyorum ki, oldukça sıkı çalışıyor, basketbola çok değer veriyor, takım arkadaşlarını çok seviyor ve enerjisi yüksek bir şekilde oynuyor...



Böyle bir oyuncunun her gece All-Star, MVP ve Hall of Fame düzeyinde oynaması, saygıyı hak ediyor."



Warriors'ı sezonun 12. galibiyetine taşımış olan Curry, Barclays Center'da yüksek sesli MVP tezahüratları bile duydu.



Durant ve Curry, geçtiğimiz yıllarda Warriors hanedanının yüzleri olarak, takım arkadaşı oldukları üç yıllık süreçte her sezon NBA Finallerine ulaşmış ve bu süreçte iki kez (2017, 2018) şampiyonluğa ulaşmışlardı.



Nets ve Warriors ekipleri, 29 Ocak'ta San Francisco'da tekrar karşı karşıya gelecekler.