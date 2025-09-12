Dünya Güreş Şampiyonası ne zaman? 2025

Yaklaşık 900 sporcunun katılacağı şampiyona, serbest stil müsabakalarıyla başlayacak. Türkiye'nin 3 stilde 10'ar sporcu ile temsil edileceği Büyükler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcularımız ve turnuva takvimi merak konusu oldu.
DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI NE ZAMAN?
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 13-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada 30 milli güreşçi mücadele edecek.
MİLLİ TAKIMIN SON DÜNYA ŞAMPİYONASI KARNESİ
Türkiye, 2023 Dünya Şampiyonası'nı 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 7 madalyayla tamamladı. Milliler; grekoromen stilde 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz, kadınlarda 1 altın, erkekler serbest stilde ise 2 bronz madalya aldı.
Ay-yıldızlı güreşçilerden Buse Tosun Çavuşoğlu ve Ali Cengiz altın, Rıza Kayaalp gümüş, Taha Akgül, Feyzullah Aktürk, Selçuk Can ve Enes Başar ise bronz madalyayı boynuna taktı.
Öte yandan Güreş Milli Takımı, yine Belgrad'da yapılan ve 4'ü altın toplam 7 madalya kazandığı 2022 Dünya Şampiyonası'nda Yasemin Adar Yiğit, Taha Akgül ve Rıza Kayaalp ile üç ağır sıklette de şampiyonluk yaşadı. Grekoromen stilde son olarak 2009'da Danimarka'nın Herning kentinde yapılan Dünya Şampiyonası'nda takım halinde zirvede yer alan milli takım, bu kategoride 13 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.
MİLLİ TAKIM KADROSU
2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şunlar:
Erkekler serbest stil
57 kilo: Yusuf Demir
61 kilo: Emrah Ormanoğlu
65 kilo: Cavit Acar
70 kilo: Haydar Yavuz
74 kilo: Soner Demirtaş
79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak
86 kilo: Osman Göçen
92 kilo: Alperen Tokgöz
97 kilo: Resul Güne
125 kilo: Hakan Büyükçıngıl
Kadınlar
50 kilo: Evin Demirhan Yavuz
53 kilo: Zeynep Yetgil
55 kilo: Elvira Süleyman Kamaloğlu
57 kilo: Emine Çakmak
59 kilo: Bediha Gün
62 kilo: Selvi İlyasoğlu
65 kilo: Kadriye Aksoy Koçak
68 kilo: Buse Tosun Çavuşoğlu
72 kilo: Nesrin Baş
76 kilo: Elmira Yasin
Grekoromen
55 kilo: Muhammet Emin Çakır
60 kilo: Enes Başar
63 kilo: Kerem Kamal
67 kilo: Murat Fırat
72 kilo: Selçuk Can
77 kilo: Ahmet Yılmaz
82 kilo: Alperen Berber
87 kilo: Hasan Berk Kılınç
97 kilo: Abdulkadir Çebi
130 kilo: Muhammet Hamza Bakır
Haber ile daha fazlasına ulaşın: