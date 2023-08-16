"Onunla çok iyi bir ilişkim var. Benim için küçük bir kardeş gibi. Ne kadar bahsedebilirim, bilmiyorum ama transfer sürecinde iki kez konuştuk. İkincisinde ona Galatasaray'ın ne olduğunu anlattım." ifadelerini kullandı.

Drogba, 1.5 sezon sarı-kırmızlı formayı giymiş ve 53 maçta 20 gol 13 asist kaydetti.













