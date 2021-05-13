Douglas Costa Gremio ile imzalıyor

Bu sezon Juventus'tan Bayern'e kiralanan ancak istediği kadar forma şansı bulamayan Douglas Costa, Gremio ile anlaştı ve resmi açıklama bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Douglas Costa Gremio ile imzalıyor
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13 Mayıs 2021 01:19
Juventus'tan Bayern'e kiralanan ancak burada istediği kadar forma şansı bulamayan Douglas Costa adım adım ülkesine dönüyor.

Brezilya basını, Douglas Costa ile menajerlerinin Gremio kulübü ile yaptıkları görüşmede finale geldikleri ve tarafların el sıkıştığını yazdı. Costa'nın Gremio ile sözleşme imzalamak için maaşından büyük indirimi göze aldığı belirtilirken oyuncunun Juventus'taki bonservisi konusunda da çözüm bulunduğu ifade ediliyor.

2010'da Gremio'dan Shakhtar'a 8 milyon euro bonservisle Avrupa'ya açılan Douglas Costa, 5 yıllık büyük performansının ardından 30 milyon euroya Bayern'e imza atmıştı. 2018'de Juventus'a 40 milyona imza atan Douglas Costa daha sonra Bayern'e kiralandı.

Sakatlığı nedeniyle dilediği kadar forma şansı bulamayan Juventus'un 30 yaşındaki oyuncunun bonservisinde de büyük indirim yapacağı ifade ediliyor.

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