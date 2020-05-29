Dortmund, Skibbe'nin görevine son verdi

, geçen yaz altyapının başına getirilen'ın eski teknik direktörlerindenile yolların ayrıldığını açıkladı.Dortmund kararın nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, Mayıs ayında yapılan açıklamada Skibbe'nin önmümüzdeki sezon U23 takımını yöneteceği belirtilmesine rağmen böyle bir karar alınması şaşkınlık yarattı.54 yaşındaki Alman teknik adam, 2008-2009 sezonunda Galatasaray'ı yönetmişti.