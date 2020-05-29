Dortmund, Skibbe'nin görevine son verdi

Borussia Dortmund, altyapıda görev yapan Michael Skibbe ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; bvb.de
Dortmund, Skibbe'nin görevine son verdi
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29 Mayıs 2020 19:52
Borussia Dortmund, geçen yaz altyapının başına getirilen Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Michael Skibbe ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Dortmund kararın nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, Mayıs ayında yapılan açıklamada Skibbe'nin önmümüzdeki sezon U23 takımını yöneteceği belirtilmesine rağmen böyle bir karar alınması şaşkınlık yarattı.

54 yaşındaki Alman teknik adam, 2008-2009 sezonunda Galatasaray'ı yönetmişti.

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