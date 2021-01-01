Dört Celtics oyuncusu, sağlık ve güvenlik protokolleri altında

Boston Celtics, sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle Grant Williams, Robert Williams, Tristan Thompson ve Carsen Edwards'ın, ekibin bir sonraki maçı için şüpheli olarak listelendiklerini duyurdu.



Celtics bu gece Washington Wizards'a karşı oynayacak.



ESPN'den Tim Bontemps, dört oyuncunun KOVID-19 testi pozitif çıkan biriyle temas kurmuş olabileceklerini ve bu nedenle temas takibi içinde olabileceklerini belirtti.



Oyunculardan birinin testinin pozitif veya sonuçsuz çıkması da olasılıklar arasında görülüyor.



Dört oyuncu arasında tek ilk beş oyuncusu olan Thompson, sekiz maçta 8.4 sayı ve 8.5 ribaund ortalamaları kaydetmişti.



Yedek pivot Robert Williams (maç başına 16.4 dakika) ve forvet Grant Williams (maç başına 19.1 dakika), frontcourt rotasyonunun kilit üyeleri olarak görev yapıyorlar.



Carsen Edwards ise dört maçta görev almış ve maç başına ortalama 7.3 dakika sahada kalmıştı.



