DOGS Airdrop nedir, ne zaman? Nasıl alınır? 2024

Geçtiğimiz günlerde Dogs ekibi, tüm Telegram kullanıcılarını ödüllendirmek için bir airdrop duyurusu yaptı. Bu yazıda, airdrop etkinliğine nasıl katılabileceğinize ve $DOGS token'larını nasıl alabileceğinize bakacağız.DOGS, Dogs ekosistemini güçlendiren kripto paradır. Bu merkeziyetçi token, protokol içinde değer sağlamak için tasarlandı ve topluluk katılımına ve gelişimine odaklanıyor.Proje, Telegram CEO'su Pavel Durov'un evcil köpeğinden ilham alıyor. Token'ın, Dogs ağı dışında belirgin bir kullanım alanı yok ve onu işlem çifti olarak destekleyen diğer kripto paralarla takas edilebilir. Genel olarak proje, kendini adamış bir ekip ve büyüyen bir kullanıcı topluluğu tarafından desteklenmektedir.Dogs ekibi, DOGS kripto parasını resmi olarak piyasaya sürerken bir token dağıtım etkinliği duyurdu. Kripto para, airdrop'a kaydolan tüm Telegram kullanıcılarına airdrop edilecek. Uygulamanın en uzun süreli kullanıcıları en fazla token alacak.Telegram'ı açın ve DOGS bot'unu arayınUygulamayı başlatmak için "Aç"a tıklayınSayfa, Telegram'daki etkinliğinizin süresini gösterecektir.Etkinlik durumunuzu kontrol edin: Premium Telegram hesapları daha yüksek ödüller alır.Alacağınız DOGS token sayısını doğrulayın.Projenin talep penceresini duyurmasını bekleyin."Arkadaşlar" bölümüne giderek ve arkadaşlarınızla bir tavsiye bağlantısı paylaşarak, onları katılmaya davet ederek daha fazla ödül kazanın.Evet, DOGS airdrop'una herkes ücretsiz katılabilir. Etkinlik, yeni veya eski tüm Telegram kullanıcılarına açıktır. Diğer airdropların aksine, token dağıtım etkinliğine katılmak için herhangi bir kriter yoktur.Telegram'ın aktif kullanıcıları daha fazla DOGS kazanma şansına sahip olur. Etkinlik detaylarını arkadaşlarınızla bir tavsiye bağlantısı aracılığıyla paylaşmak da size daha fazla token kazandırabilir.DOGS token airdrop'u için özel bir uygunluk kriteri yoktur. Tüm Telegram kullanıcılarının katılımı açıktır, ancak daha eski ve daha aktif kullanıcıların, daha yeni kullanıcılara göre daha fazla DOGS kazanma şansı vardır.DOGS, Telegram uygulamasındaki TON cüzdanınıza yatırılacak.Dogs ekibi, token lansman etkinliğinin tarihini henüz doğrulamadı, ancak bu ayın içinde bir zamanda gerçekleşmesi bekleniyor. Kripto para piyasaya sürüldükten sonra, Coinbase ve Binance gibi büyük kripto para borsalarında listelenebilir.Yılın en çok beklenen Telegram tabanlı kripto paralarından birini alma şansını kaçırmayın.