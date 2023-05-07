Haber Tarihi: 07 Mayıs 2023 15:28 - Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2023 15:28

Doğalgaz bedava mı? Bedava doğalgaz ne zaman geçerli?

Doğalgaz ücretsiz mi ve bedava mı oldu sorularının yanıtları gündemdeki açıklamaların ardından vatandaşların detaylarını merak ettiği konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde, 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıkladığı, ücretsiz doğalgazın hangi tarihlerde geçerli olduğu belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin nisan ve mayıs ayında belirlenen tarihlerdeki faturaları ücretsiz olacak. Faturasız doğalgaz dönemi hakkında bilgi veren Bakan Dönmez ise sayaçlarda okuma yapılmayacağını söyledi. Öte yandan Giresun'da konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da ücretsiz doğalgaz tarihi hakkında müjde verdi. Peki, mayısta doğalgaz bedava mı? Ücretsiz doğalgaz ne zaman, başladı mı? İşte, doğalgaz ücretlendirmeleri hakkındaki yapılan tüm açıklamalar

Doğalgaz bedava mı? Bedava doğalgaz ne zaman geçerli?
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Doğalgaz 1 ay ücretsiz ne zaman başladı? Hangi tarihte başlıyor? Doğalgaz bedava mı, ne zaman ücretsiz? Hangi ay doğalgaz ücretsiz, bu ay mı, ne zaman ücretsiz? Cumhurbaşkanı Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren doğalgaz müjdesini verdi. Karadeniz'de çıkarılan yerli gazın kullanılmaya başlamasıyla birlikte doğalgaz indirimi ve ücretsiz doğalgaz kullanımı gündeme geldi, vatandaşlar doğalgaz ne zaman bedava, doğalgaz hangi tarihlerde 1 ay ücretsiz gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, konutlarda 1 ay bedava doğalgaz hangi ayda başlayacak, bedava doğalgaz ne zaman başlayacak? 
DOĞALGAZ NE ZAMAN BEDAVA OLACAK?
Konutlarda doğalgaz tüketim bedelinin ne zaman bedava olacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Nisan'da "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"nde yaptığı açıklamaların ardından merak ediliyor.

Buna göre; Konutlarda 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarda doğalgaz tüketim bedeli alınmayacak. 20 Nisan tarihinden sonra kesilecek faturalarda ücret kısmında sıfır ibaresi yer alacak.

Örneğin bir gün önce yani 19 Nisan'da fatura kesildiyse aynı tüketicinin bir sonraki faturasından ücret alınmayacak.

ÜCRET İADESİ YAPILACAK

EPDKnın 'Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Uygulanmasına' ilişkin belirlediği usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri kullanım bedelleri ile vergilerin tamamı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Toplam ödenecek tutar faturada '0' TL olarak gösterilecek. Hatalı olarak tahakkuk edilen faturalar iptal edilecek.


Tahsil edilen tutarlar ise şirketler tarafından 3 iş günü içerisinde nakit olarak iade edilecek. Düzenlemeyle, 1 Mayıs 2024 tarihine ve 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketiminin bedeli de faturadan düşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutlarda 'ücretsiz gaz müjdesi' Resmi Gazete´de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde, 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıkladığı, konutlarda '1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca ise indirimli olacak' müjdesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

DHA'nın haberine göre, kararla konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24/04/2023 tarihinden 31/05/2023 tarihine kadar olan faturalarının tamamı ve 01/05/2024 tarihine kadar gelecek olan sonraki faturalarının 25 santimetre küpe kadar olan doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi tarafından karşılanacak.

1 AY ÜCRETSİZ DOĞALGAZ BAŞLADI MI, BU AY BEDAVA MI?

Karadeniz gazının karaya ulaşmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir ay doğalgaz faturalarının ödenmeyeceğini açıkladı. "Bedava doğalgazın" tarihi ve detayları da belli oldu. Buna göre konutlarda 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarda tutar sıfır olacak.

20 Nisan tarihinden sonra kesilecek faturalarda ücret kısmında sıfır ibaresi yer alacak. Bir gün önce, örneğin 19 Nisan'da fatura kesildiyse aynı tüketicinin bir sonraki faturasından ücret alınmayacak. 19 Nisan'da kesilen faturadan sonra, ücretsiz fatura dönemi 19 Mayıs olacak. Bir yıl boyunca aylık 25 metreküplük ücretsiz doğalgazın kullanılmayan kısmının sonraki aya devretmeyeceği belirtildi. Mayıs ayında kullanım 20 metreküpte kalırsa kalan 5 metreküp bir sonraki aya devretmeyecek.

DOĞALGAZ BEDAVA MI, NE ZAMAN ÜCRETSİZ 2023

20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarında tutar "0" olacak. Vatandaşın bu tarihten sonra gelecek ilk faturasına ücret yansıtılmayacak. Önümüzdeki yıl nisan ayına kadar ise vatandaşa 12 ay boyunca 25 metreküp doğalgaz ücretsiz verilecek. 25 METREKÜP DOĞAL GAZ KAÇ TL?

1 yıl boyunca aylık olarak 25 metreküp doğal gazın devlet tarafından karşılanmasıyla birlikte vatandaşın faturasına 125-150 liralık indirim yansıyacak. Bugünkü fiyatlarla 12 aylık katkı da hane başına 1.500 -1800TL civarında olacaktır.

151.75 LİRA ALINMAYACAK

Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 lira olduğundan hareketle yapılan hesaba göre, bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olmasıyla faturalardan aylık 151.75 lira alınmayacak. Bir yıllık dönemde ise vatandaşın cebinde bin 821 lira kalacak.

ÜCRETSİZ/ BEDAVA DOĞAL GAZ KAÇ AY VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce verdiği müjde sözünü unutmadığını ifade ederek hanelerde mutfak ve ısınma için kullanılan doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz vereceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konutlarımızda ilk bir ay tamamı ücretsiz, bir yıl mutfak ve sıcak su kullanımındaki 25 metreküplük doğal gazı ücretsiz veriyoruz" dedi.

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