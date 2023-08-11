Haber Tarihi: 11 Ağustos 2023 11:07 - Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 11:07

DGS yönetim bilişim sistemleri taban puanları 2023-2024

DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklandı. Şimdi sırada DGS tercih süreci var. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, aldıkları puanlara göre tercih yapacak. Bu noktada DGS taban puanları gündemdeki yerini aldı. En çok araştırılan bölümlerden biri ise DGS yönetim bilişim sistemleri taban puanları oldu. Peki, 2023DGS yönetim bilişim sistemleri taban puanları açıklandı mı? İşte 2023 DGS yönetim bilişim sistemleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları...

DGS yönetim bilişim sistemleri taban puanları 2023-2024
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Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM, DGS sınav sonuçlarını 11 Ağustos tarihinde adayların erişimine açtı. Aldıkları puanları öğrenen adaylar, DGS tercih sürecine yoğunlaştı. Bu noktada 2023 DGS taban puanları ve kontenjanları, üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenlerin gündemindeki yerini aldı. En merak edilen bölümlerden biri yönetim bilişim sistemleri oldu. Bu noktada ''Yönetim bilişim sistemleri taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?'' sorusu öne çıktı. İşte 2023 DGS Yönetim bilişim sistemleri taban puanları, başarı sıralaması ve güncel kontenjanları…
DGS Yönetim bilişim sistemleri TABAN PUANLARI 2023 

İşte DGS Yönetim bilişim sistemleri bölümü taban puanları;

DGS Hemşirleik Bölümü 2023 2024 Taban Puanları ve Kontenjanları

ÜNİVERSİTEFAKÜLTEKNTTAVANTABAN
Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İNG) 1 336,64790 336,64790
Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 313,50744 313,50744
İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 301,56725 301,56725
Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi (ALM) 2 291,53849 288,19819
İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 279,19654 279,19654
İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 278,10630 278,10630
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi (İNG) 2 297,86162 277,48932
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2 277,46289 274,85564
İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 274,66924 274,66924
İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BURSLU) 1 274,64847 274,64847
Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 269,16264 269,16264
Piri Reis Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 268,58005 268,58005
Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 267,08622 267,08622
İstanbul Galata Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 265,34651 265,34651
Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 265,22635 265,22635
İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 264,95156 264,95156
İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 264,06760 264,06760
İzmir Bakırçay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) 3 267,86547 263,35513
Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) 2 287,21056 263,08331
Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi 3 271,21166 261,75698
Işık Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 261,21818 261,21818
İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 260,82364 260,82364
Altınbaş Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 260,22781 260,22781
Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 260,11516 260,11516
Ostim Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 260,07156 260,07156
Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İNG) (BURSLU) 1 259,71694 259,71694
Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi 2 274,38818 257,21565
Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi 2 259,92815 256,71326
Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İÖ) 3 272,55575 255,49697
İskenderun Teknik Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 3 288,37161 254,96897
Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 254,79225 254,79225
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2 259,69861 254,74822
Ankara Medipol Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 254,65107 254,65107
Işık Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 253,94069 253,94069
Mersin Üniversitesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu 3 259,82573 253,73798
Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi 2 255,19516 253,14427
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2 257,53145 252,65737
Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2 257,36393 250,92751
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi 3 256,97419 248,59206
Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi 3 256,21231 248,45195
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi 4 248,59872 247,80543
İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 4 263,36182 245,07414
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İÖ) 4 245,74429 243,91332
Akdeniz Üniversitesi Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 3 251,98470 243,60857
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi 2 256,31975 243,27707
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Fakültesi (İNG) 3 249,27915 242,43645
İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 2 253,46093 242,42097
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi (İÖ) 3 259,63910 241,70138
Lefke Avrupa Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İNG) (BURSLU) 1 241,40546 241,40546
Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi (İÖ) 2 249,22094 240,17949
Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 240,04965 240,04965
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 254,31620 240,02137
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2 247,55666 240,00273
Altınbaş Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 3 249,08482 239,49175
Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi 2 244,50283 238,46054
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) 3 251,96670 238,26998
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2 238,48484 238,06202
Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi 4 243,98974 237,84318
Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İÖ) 3 244,97111 237,24264
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) 2 243,74745 237,18978
Antalya Akev Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 236,95271 236,95271
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) 3 239,69110 236,68923
Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 3 246,97233 236,68798
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 247,19269 235,81303
Mersin Üniversitesi Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu 2 237,79815 235,38487
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu 4 238,24757 235,36086
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 236,31292 235,18893
İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 4 256,49380 235,10745
Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 236,00570 234,86015
Işık Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 2 236,24839 234,78851
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 240,38641 234,34328
Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İNG) (%50 BURSLU) 2 252,36122 233,09072
İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 4 234,46472 232,18161
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 3 233,71733 231,67166
Bayburt Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi 3 243,04794 231,57678
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 231,53598 230,75771
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (ÜCRETLİ) (UE) 30 253,51745 230,46955
Işık Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ) 1 229,39398 229,39398
İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 4 242,75246 227,78162
İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 5 253,46030 227,50645
Işık Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 2 237,35246 227,11754
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İNG) (BURSLU) 1 226,55756 226,55756
Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 3 237,27938 225,73410
Girne Amerikan Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu (İNG) (BURSLU) 1 225,14013 225,14013
Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 4 252,93503 224,79645
Işık Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) 1 223,82730 223,82730
Ostim Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 3 240,93550 222,97118
Piri Reis Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 2 223,03716 221,11357
İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 4 230,22600 220,92030
Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 5 258,09295 220,17770
İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (ÜCRETLİ) 4 230,96043 219,49264
Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) 1 218,37036 218,37036
Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 5 225,95987 215,61790
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İNG) (%50 BURSLU) 1 215,54376 215,54376
Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 3 226,61892 215,10983
Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İNG) (ÜCRETLİ) 1 214,07529 214,07529
Girne Amerikan Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu (İNG) (%50 BURSLU) 1 213,32703 213,32703
İstanbul Galata Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 3 226,75419 212,97351
Ankara Medipol Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 4 244,35916 212,15129
Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ) 1 211,17057 211,17057
Piri Reis Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) 2 208,70965 205,21561
Antalya Akev Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 3 232,81447 200,05372
Lefke Avrupa Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İNG) (%50 BURSLU) 3 226,60634 188,92562
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖ) 4000 304,41027 166,26534
İstanbul Galata Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ) 1 0,00000 0,00000
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