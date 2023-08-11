DGS yönetim bilişim sistemleri taban puanları 2023-2024

|Boğaziçi Üniversitesi
|Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İNG)
|1
|336,64790
|336,64790
|Yeditepe Üniversitesi
|Ticari Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|1
|313,50744
|313,50744
|İstanbul Bilgi Üniversitesi
|İşletme Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|1
|301,56725
|301,56725
|Marmara Üniversitesi
|İşletme Fakültesi (ALM)
|2
|291,53849
|288,19819
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (BURSLU)
|1
|279,19654
|279,19654
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|1
|278,10630
|278,10630
|Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|İşletme Fakültesi (İNG)
|2
|297,86162
|277,48932
|Dokuz Eylül Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|2
|277,46289
|274,85564
|İstinye Üniversitesi
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|1
|274,66924
|274,66924
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BURSLU)
|1
|274,64847
|274,64847
|Başkent Üniversitesi
|Ticari Bilimler Fakültesi (BURSLU)
|1
|269,16264
|269,16264
|Piri Reis Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|1
|268,58005
|268,58005
|Beykent Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU)
|1
|267,08622
|267,08622
|İstanbul Galata Üniversitesi
|Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU)
|1
|265,34651
|265,34651
|Doğuş Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU)
|1
|265,22635
|265,22635
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU)
|1
|264,95156
|264,95156
|İstanbul Topkapı Üniversitesi
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU)
|1
|264,06760
|264,06760
|İzmir Bakırçay Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG)
|3
|267,86547
|263,35513
|Pamukkale Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ)
|2
|287,21056
|263,08331
|Akdeniz Üniversitesi
|Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|3
|271,21166
|261,75698
|Işık Üniversitesi
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|1
|261,21818
|261,21818
|İstanbul Arel Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU)
|1
|260,82364
|260,82364
|Altınbaş Üniversitesi
|Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BURSLU)
|1
|260,22781
|260,22781
|Nişantaşı Üniversitesi
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU)
|1
|260,11516
|260,11516
|Ostim Teknik Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU)
|1
|260,07156
|260,07156
|Yaşar Üniversitesi
|Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İNG) (BURSLU)
|1
|259,71694
|259,71694
|Sakarya Üniversitesi
|İşletme Fakültesi
|2
|274,38818
|257,21565
|Bursa Uludağ Üniversitesi
|İnegöl İşletme Fakültesi
|2
|259,92815
|256,71326
|Akdeniz Üniversitesi
|Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İÖ)
|3
|272,55575
|255,49697
|İskenderun Teknik Üniversitesi
|İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
|3
|288,37161
|254,96897
|Ufuk Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU)
|1
|254,79225
|254,79225
|Karadeniz Teknik Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|2
|259,69861
|254,74822
|Ankara Medipol Üniversitesi
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU)
|1
|254,65107
|254,65107
|Işık Üniversitesi
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU)
|1
|253,94069
|253,94069
|Mersin Üniversitesi
|Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
|3
|259,82573
|253,73798
|Düzce Üniversitesi
|İşletme Fakültesi
|2
|255,19516
|253,14427
|Atatürk Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|2
|257,53145
|252,65737
|Pamukkale Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|2
|257,36393
|250,92751
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
|Söke İşletme Fakültesi
|3
|256,97419
|248,59206
|Necmettin Erbakan Üniversitesi
|Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|3
|256,21231
|248,45195
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
|Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|4
|248,59872
|247,80543
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU)
|4
|263,36182
|245,07414
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
|Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İÖ)
|4
|245,74429
|243,91332
|Akdeniz Üniversitesi
|Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
|3
|251,98470
|243,60857
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
|Fethiye İşletme Fakültesi
|2
|256,31975
|243,27707
|Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
|İşletme Fakültesi (İNG)
|3
|249,27915
|242,43645
|İstanbul Arel Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU)
|2
|253,46093
|242,42097
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
|Söke İşletme Fakültesi (İÖ)
|3
|259,63910
|241,70138
|Lefke Avrupa Üniversitesi
|Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İNG) (BURSLU)
|1
|241,40546
|241,40546
|Düzce Üniversitesi
|İşletme Fakültesi (İÖ)
|2
|249,22094
|240,17949
|Doğu Akdeniz Üniversitesi
|İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İNG) (BURSLU)
|1
|240,04965
|240,04965
|Bartın Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|3
|254,31620
|240,02137
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|2
|247,55666
|240,00273
|Altınbaş Üniversitesi
|Uygulamalı Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU)
|3
|249,08482
|239,49175
|Trakya Üniversitesi
|Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|2
|244,50283
|238,46054
|Bartın Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ)
|3
|251,96670
|238,26998
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|2
|238,48484
|238,06202
|Selçuk Üniversitesi
|Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi
|4
|243,98974
|237,84318
|Necmettin Erbakan Üniversitesi
|Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İÖ)
|3
|244,97111
|237,24264
|Atatürk Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ)
|2
|243,74745
|237,18978
|Antalya Akev Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU)
|1
|236,95271
|236,95271
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ)
|3
|239,69110
|236,68923
|Nişantaşı Üniversitesi
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU)
|3
|246,97233
|236,68798
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|4
|247,19269
|235,81303
|Mersin Üniversitesi
|Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
|2
|237,79815
|235,38487
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
|Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
|4
|238,24757
|235,36086
|Aksaray Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|4
|236,31292
|235,18893
|İstanbul Bilgi Üniversitesi
|İşletme Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU)
|4
|256,49380
|235,10745
|Gümüşhane Üniversitesi
|Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|3
|236,00570
|234,86015
|Işık Üniversitesi
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU)
|2
|236,24839
|234,78851
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|4
|240,38641
|234,34328
|Yaşar Üniversitesi
|Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İNG) (%50 BURSLU)
|2
|252,36122
|233,09072
|İstanbul Medipol Üniversitesi
|İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU)
|4
|234,46472
|232,18161
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
|Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|3
|233,71733
|231,67166
|Bayburt Üniversitesi
|Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|3
|243,04794
|231,57678
|Kafkas Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|3
|231,53598
|230,75771
|Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi
|Mühendislik Fakültesi (ÜCRETLİ) (UE)
|30
|253,51745
|230,46955
|Işık Üniversitesi
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ)
|1
|229,39398
|229,39398
|İstanbul Gelişim Üniversitesi
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU)
|4
|242,75246
|227,78162
|İstanbul Topkapı Üniversitesi
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU)
|5
|253,46030
|227,50645
|Işık Üniversitesi
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU)
|2
|237,35246
|227,11754
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
|Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İNG) (BURSLU)
|1
|226,55756
|226,55756
|Başkent Üniversitesi
|Ticari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU)
|3
|237,27938
|225,73410
|Girne Amerikan Üniversitesi
|Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu (İNG) (BURSLU)
|1
|225,14013
|225,14013
|Yeditepe Üniversitesi
|Ticari Bilimler Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU)
|4
|252,93503
|224,79645
|Işık Üniversitesi
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ)
|1
|223,82730
|223,82730
|Ostim Teknik Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU)
|3
|240,93550
|222,97118
|Piri Reis Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU)
|2
|223,03716
|221,11357
|İstinye Üniversitesi
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU)
|4
|230,22600
|220,92030
|Beykent Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU)
|5
|258,09295
|220,17770
|İstanbul Aydın Üniversitesi
|Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (ÜCRETLİ)
|4
|230,96043
|219,49264
|Doğu Akdeniz Üniversitesi
|İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ)
|1
|218,37036
|218,37036
|Doğuş Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU)
|5
|225,95987
|215,61790
|Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
|Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İNG) (%50 BURSLU)
|1
|215,54376
|215,54376
|Ufuk Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU)
|3
|226,61892
|215,10983
|Yaşar Üniversitesi
|Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İNG) (ÜCRETLİ)
|1
|214,07529
|214,07529
|Girne Amerikan Üniversitesi
|Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu (İNG) (%50 BURSLU)
|1
|213,32703
|213,32703
|İstanbul Galata Üniversitesi
|Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU)
|3
|226,75419
|212,97351
|Ankara Medipol Üniversitesi
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU)
|4
|244,35916
|212,15129
|Başkent Üniversitesi
|Ticari Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ)
|1
|211,17057
|211,17057
|Piri Reis Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ)
|2
|208,70965
|205,21561
|Antalya Akev Üniversitesi
|İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU)
|3
|232,81447
|200,05372
|Lefke Avrupa Üniversitesi
|Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İNG) (%50 BURSLU)
|3
|226,60634
|188,92562
|Anadolu Üniversitesi
|Açıköğretim Fakültesi (AÖ)
|4000
|304,41027
|166,26534
|İstanbul Galata Üniversitesi
|Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ)
|1
|0,00000
|0,00000