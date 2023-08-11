DGS yönetim bilişim sistemleri taban puanları 2023-2024

ÜNİVERSİTE FAKÜLTE KNT TAVAN TABAN Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İNG) 1 336,64790 336,64790 Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 313,50744 313,50744 İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 301,56725 301,56725 Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi (ALM) 2 291,53849 288,19819 İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (BURSLU) 1 279,19654 279,19654 İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 278,10630 278,10630 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi (İNG) 2 297,86162 277,48932 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2 277,46289 274,85564 İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 274,66924 274,66924 İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BURSLU) 1 274,64847 274,64847 Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 269,16264 269,16264 Piri Reis Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 268,58005 268,58005 Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 267,08622 267,08622 İstanbul Galata Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 265,34651 265,34651 Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 265,22635 265,22635 İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 264,95156 264,95156 İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 264,06760 264,06760 İzmir Bakırçay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) 3 267,86547 263,35513 Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) 2 287,21056 263,08331 Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi 3 271,21166 261,75698 Işık Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 261,21818 261,21818 İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 260,82364 260,82364 Altınbaş Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 260,22781 260,22781 Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 260,11516 260,11516 Ostim Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 260,07156 260,07156 Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İNG) (BURSLU) 1 259,71694 259,71694 Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi 2 274,38818 257,21565 Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi 2 259,92815 256,71326 Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İÖ) 3 272,55575 255,49697 İskenderun Teknik Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 3 288,37161 254,96897 Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 254,79225 254,79225 Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2 259,69861 254,74822 Ankara Medipol Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 254,65107 254,65107 Işık Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 253,94069 253,94069 Mersin Üniversitesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu 3 259,82573 253,73798 Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi 2 255,19516 253,14427 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2 257,53145 252,65737 Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2 257,36393 250,92751 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi 3 256,97419 248,59206 Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi 3 256,21231 248,45195 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi 4 248,59872 247,80543 İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (%50 BURSLU) 4 263,36182 245,07414 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İÖ) 4 245,74429 243,91332 Akdeniz Üniversitesi Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 3 251,98470 243,60857 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi 2 256,31975 243,27707 Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Fakültesi (İNG) 3 249,27915 242,43645 İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 2 253,46093 242,42097 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi (İÖ) 3 259,63910 241,70138 Lefke Avrupa Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İNG) (BURSLU) 1 241,40546 241,40546 Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi (İÖ) 2 249,22094 240,17949 Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İNG) (BURSLU) 1 240,04965 240,04965 Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 254,31620 240,02137 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2 247,55666 240,00273 Altınbaş Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 3 249,08482 239,49175 Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi 2 244,50283 238,46054 Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) 3 251,96670 238,26998 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2 238,48484 238,06202 Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi 4 243,98974 237,84318 Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi (İÖ) 3 244,97111 237,24264 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) 2 243,74745 237,18978 Antalya Akev Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (BURSLU) 1 236,95271 236,95271 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İÖ) 3 239,69110 236,68923 Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 3 246,97233 236,68798 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 247,19269 235,81303 Mersin Üniversitesi Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu 2 237,79815 235,38487 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu 4 238,24757 235,36086 Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 236,31292 235,18893 İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 4 256,49380 235,10745 Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 236,00570 234,86015 Işık Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 2 236,24839 234,78851 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 240,38641 234,34328 Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İNG) (%50 BURSLU) 2 252,36122 233,09072 İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 4 234,46472 232,18161 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 3 233,71733 231,67166 Bayburt Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi 3 243,04794 231,57678 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 231,53598 230,75771 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (ÜCRETLİ) (UE) 30 253,51745 230,46955 Işık Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ) 1 229,39398 229,39398 İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 4 242,75246 227,78162 İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 5 253,46030 227,50645 Işık Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 2 237,35246 227,11754 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İNG) (BURSLU) 1 226,55756 226,55756 Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 3 237,27938 225,73410 Girne Amerikan Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu (İNG) (BURSLU) 1 225,14013 225,14013 Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 4 252,93503 224,79645 Işık Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) 1 223,82730 223,82730 Ostim Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 3 240,93550 222,97118 Piri Reis Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 2 223,03716 221,11357 İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İNG) (%50 BURSLU) 4 230,22600 220,92030 Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 5 258,09295 220,17770 İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (ÜCRETLİ) 4 230,96043 219,49264 Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) 1 218,37036 218,37036 Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 5 225,95987 215,61790 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İNG) (%50 BURSLU) 1 215,54376 215,54376 Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 3 226,61892 215,10983 Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İNG) (ÜCRETLİ) 1 214,07529 214,07529 Girne Amerikan Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu (İNG) (%50 BURSLU) 1 213,32703 213,32703 İstanbul Galata Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 3 226,75419 212,97351 Ankara Medipol Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 4 244,35916 212,15129 Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ) 1 211,17057 211,17057 Piri Reis Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İNG) (ÜCRETLİ) 2 208,70965 205,21561 Antalya Akev Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (%50 BURSLU) 3 232,81447 200,05372 Lefke Avrupa Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İNG) (%50 BURSLU) 3 226,60634 188,92562 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖ) 4000 304,41027 166,26534 İstanbul Galata Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (ÜCRETLİ) 1 0,00000 0,00000

Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM, DGS sınav sonuçlarını 11 Ağustos tarihinde adayların erişimine açtı. Aldıkları puanları öğrenen adaylar, DGS tercih sürecine yoğunlaştı. Bu noktada 2023 DGS taban puanları ve kontenjanları, üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenlerin gündemindeki yerini aldı. En merak edilen bölümlerden biri yönetim bilişim sistemleri oldu. Bu noktada ''Yönetim bilişim sistemleri taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?'' sorusu öne çıktı. İşte 2023 DGS Yönetim bilişim sistemleri taban puanları, başarı sıralaması ve güncel kontenjanları…İşte DGS Yönetim bilişim sistemleri bölümü taban puanları;DGS Hemşirleik Bölümü 2023 2024 Taban Puanları ve Kontenjanları