Dgs sınav giriş yerleri açıklandı mı, 2023 Ösym dgs ne zaman?

DGS sınav giriş yerleri ile ilgili ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. Konuya ilişkin detaylar ön lisans mezunu öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, DGS sınav yerler nasıl öğrenilir? ÖSYM'den yapılan açıklamanın ayrıntıları ile DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...ÖSYM'den yapılan açıklamada; "16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Dikey Geçiş Sınavı'na (2023-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 06 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." denildi.DGS 2023'de 100 soru sorulacak ve sınav süresi 135 dakika olacak.ÖSYM takvimine göre, DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkliveya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin önyüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.