DERBİLERİN ADAMI DELE ALLI

DERBİ MAÇLARDA NE YAPTI?

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak derbide Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş'ta gözler Dele Alli'de olacak. Valerien Ismael de oyuncusuna 2 Ekim'deki maç öncesinde çok güveniyor.Ismael, özellikle taktik çalışmalarda orta alanda İngiliz oyuncu ile topun sık sık buluşturulmasını istedi. Sakatlık sonrasında büyük çıkış yakalayan 26 yaşındaki futbolcu, antrenmanlarda ortaya koyduğu performans ile de teknik heyetin yüzünü güldürdü. Siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde 2 maçta 1 gol atan Dele Alli, İngiltere Premier Lig'de Tottenham forması giydiği dönemde de kritik maçlarda göz doldurmuştu.Londra derbilerinde Chelsea ile 12 maça çıkan yıldız orta saha, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Alli, Arsenal'e ise 12 karşılaşmada 2 gol ve 2 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, derbilerde 24 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırıp, 4 de gol pası verirken, 12 gole katkıda bulundu. Bu paralelde Dele Alli, derbide takımının en önemli kozu olacak.