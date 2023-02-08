Haber Tarihi: 08 Şubat 2023 16:16 - Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2023 16:16

Depremde aracın üzerine düşerek kurtuldu

Deprem sırasında Kahramanmaraş'ta yaşadığı binadan bir aracın üzerine düşen ve sadece ayağı enkaz altında kalan 63 yaşındaki Mehmet Gündoğdu, tedavisinin ardından enkaz başında ailesinden haber bekliyor.

Depremde aracın üzerine düşerek kurtuldu
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Kahramanmaraş merkezli,10 ili etkileyen depremlerden sağ kurtulan kentteki bazı vatandaşlar, bina enkazları başında, yakınlarından sevinçli bir haber almak için bekleyişlerini sürdürüyor.
Şazi Bey Mahallesi Ebrar Sitesi'nde ikamet eden ve ilk depremde bina yıkılırken bir aracın üzerine düşüp ayağı enkaz altında kalan Gündoğdu, tedavisinin ardından yakınlarından haber alabilmek için enkaz başına geldi.

Burada ekiplerin çalışmasını takip eden Gündoğdu, kızı, oğlu ve gelininden haber bekliyor.

Gündoğdu, AA muhabirine, "AFAD ekipleri geldi kesicilerle molozları kestiler ve beni kurtardılar. Daha sonra hastaneye gittik. Oğlum, kızım ve gelinim enkaz altındaydı, çıkarıldılar mı bilmiyorum." dedi.

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Kaynak: AA

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