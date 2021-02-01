Denizlispor'da Faith Obilor harekatı

Ara transfer döneminin bitmesine saatler kala Süper Lig ekiplerinden Denizlispor bugün son kozlarını oynuyor. Horozlar, Faith Obilor için bastırıyor.



Kosova U-21 Milli Takımı'nda da forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun kulübüyle Aralık 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Denizlispor ise bir haftadır transferi için çaba sarf ettiği Faith Obilor için bastırıyor. Kurmaylar, Moldova'da Sheriff'te forma giyen 29 yaşındaki futbolcu ile bugün son bir görüşme yapıp transferi mutlu sonla noktalamak istiyor.



