Denizlispor'da Faith Obilor harekatı

Ara transfer döneminin bitmesine saatler kala Denizlispor, Faith Obilor için bastırıyor.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; fc-sheriff.com
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Denizlispor'da Faith Obilor harekatı
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01 Şubat 2021 10:33
Ara transfer döneminin bitmesine saatler kala Süper Lig ekiplerinden Denizlispor bugün son kozlarını oynuyor. Horozlar, Faith Obilor için bastırıyor.

Kosova U-21 Milli Takımı'nda da forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun kulübüyle Aralık 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Denizlispor ise bir haftadır transferi için çaba sarf ettiği Faith Obilor için bastırıyor. Kurmaylar, Moldova'da Sheriff'te forma giyen 29 yaşındaki futbolcu ile bugün son bir görüşme yapıp transferi mutlu sonla noktalamak istiyor.



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