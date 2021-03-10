Denizlispor'a prim dopingi

Denizlispor Yeni Malatya zaferi sonrası yönetim prim sisteminde değişikliğe giderek kesenin ağzını açtı. Kurmaylar, futbolculara G.Antep FK ve Başakşehir maçlarından da toplam 4 puan çıkarmaları halinde 250'şer bin lira prim verecekler.



6 PUANA 200'ER BİN LİRA

Yeşil-siyahlı yönetim, kaptanlarla konuşarak paket prim sistemine geçti. Paket prim sisteminin 3'er maçlık periyotlar halinde devam edeceği, 3 maçta toplam 7 puana 250'şer bin lira, 6 puanda kalınması halinde ise 200'er bin lira ödeme yapılacağı öğrenildi. Sonraki 3 maçlık periyotta Denizlispor, Fenerbahçe ve Alanyaspor ile deplasmanda Kasımpaşa ile ise içerde karşılaşacak.



FIRAT: 1. LİG'E DÖNMEK YOK

Denizlispor Futbol Şube Sorumlusu Asbaşkan Ali Fırat, "Alt Lig'de çok uzun yıllar uğraştık, çok büyük sıkıntılar yaşadık. Oraya bir daha geri dönmek istemiyoruz. Bu ligin takımı olmayı hak ediyoruz. Yönetimimizle, teknik heyetimizle, futbolcu kardeşlerimizle son gün, son saat, son düdüğe kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın" dedi.



SAGAL DÖNÜYOR MURAWSKİ YOK

Yeşil-siyahlı ekipte bu sezon 5 gol pasıyla en çok asist yapan oyuncu lan Angelo Sagal, Antep maçıyla cezasını tamamlayarak 1 haftalık aranın ardından sahalara dönüyor. Buna karşılık Horoz'da orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski de sarı kart cezası nedeniyle zorlu deplasmanda sahadaki yerini alamayacak. Murawski'nin yerine kimin forma giyeceği henüz netlik kazanmadı.



GURBET KABUSU SONA ERECEK

G.Antep ile deplasmanda oynayacak Denizlispor, dış sahada son 6 maçını kazanamadı. Son olarak 23 Aralık 2020 tarihinde Erzurumspor'u gurbette 2-1 yenen Ege ekibi, 6 maçta 4 mağlubiyet, 2 beraberlik elde etti. Sivasspor ve Ç.Rizespor'la berabere kalan Denizlispor, Galatasaray'a 6-1, Trabzonspor'a 1-0, İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 ve Beşiktaş'a 3-0 kaybetti.



