Denizlispor'a acil para lazım! Yoksa transfer yasağı...

Yukatel Denizlispor'da maddi kriz had safhaya ulaştı. Alacaklılar listesine Polonyalı kaleci Asdan Stackhowıak da eklendi. Yeşil-siyahlıların dış transferde henüz bir isimle anlaşma yapamamasının, transfer yasağının henüz kalkmamasından kaynaklandığı iddia edildi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş'den gelecek olan 3 milyon 750 bin liranın ödemeler için sadece pansuman niteliği taşıdığı öne sürüldü.



KURMAYLAR KÖŞEYE SIKIŞTI



Kovid-19 nedeniyle geçtiğimiz sezon lige verilen arada flaş bir ayrılık yaşanmış ve Yukatel Denizlispor'un 33 yaşındaki Polonyalı kalecisi Adam Stackhowiak, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesh edip Nisan ayında Denizli'den ayrılıp ülkesine dönmüştü. Yaşanan gelişmeler sonrası Polonyalı kaleci, FIFA'ya başvurdu. FIFA, Yukatel Denizlispor'u haksız buldu. Yeşil-siyahlı kurmaylar karşı hamle ile CAS'a dava açtı ancak bu girişimler de sonuçsuz kaldı. Bu karar sonrası iyice köşeye sıkışan yönetim, para arayışına başladı. Denizlispor, 145 bin Euro'yu ödemediği takdirde transfer yasağı ile karşı karşıya kalacak.



