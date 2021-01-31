Denizlispor, yeni hocası Hakan Kutlu için kazandı

Süper Lig'in 22. haftasında Denizlispor, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti ve 7 maç sonra kazandı. Futbolcular, atılan gollerde sabah saatlerinde babası vefat eden Hakan Kutlu'ya koştu.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Denizlispor, yeni hocası Hakan Kutlu için kazandı
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31 Ocak 2021 17:57
Süper Lig'in 22. haftasında Denizlispor evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Denizlispor 2-1'lik skorla kazandı.

Denizlispor'a galibiyeti getiren goller, 42. dakikada Recep Niyaz ve 79. dakikada Mesanovic'ten geldi. Göztepe'nin tek syısını ise 69. dakikada Mihojevic kaydetti.

Bu sonucun ardından 7 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Denizlispor puanını 17 yaparken, Son 5 maçta 3. kez sahadan yenik ayrılan Göztepe 25 puanda kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek, Denizlispor ise deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

TÜM GOLLER HAKAN KUTLU'YA HEDİYE

Denizlispor'da yeni teknik direktör, Hakan Kutlu, sabah saatlerinde babasını kaybetti. Yeşil-siyahlı takımda atılan gollerde oyuncular yeni hocalarına koşarak sevinçlerini yaşadı.

İZMİR TAKIMLARINA YENİLMİYOR

Denizlispor, Süper Lig tarihinde İzmir takımlarını konuk ettiği 16 maçın hiçbirini kaybetmedi (10 galibiyet 6 beraberlik).



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada sol çaprazda topla buluşan Berkan Emir'in şutunda, top yandan auta gitti.

7. dakikada Mustafa Yumlu'nun pasında ceza sahası dışında Sagal'ın kaleye göndermek istediği top, auta çıktı.

34. dakikada ceza sahası içinde Recep Niyaz'ın verdiği pasta topla buluşan Rodallega'nın kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak, kaleci İrfan Can'da kaldı.

41. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sagal'ın güzel pasında ceza sahası içindeki Recep Niyaz'ın bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN



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