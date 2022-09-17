Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Denizlispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Deniz Atatürk Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.



Denizlispor, 6. dakikada Ömer Şişmanoğlu'nun golü ile 1-0 öne geçti. Gençlerbirliği'nde İlker Karataş 12. dakikada durumu 1-1'e getirdi. Ev sahibi ekipte Oğuz Yılmaz, 21. dakikada skoru 2-1'e taşıdı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Denizlispor'un, 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıda beraberlik arayan Gençlerbirliği, 53. dakikada Gökhan Gül'ün attığı golle durumu 2-2 yaptı.



Müsabakanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve 2-2 sona erdi.



Bu sonucun ardından Denizlispor 2, Gençlerbirliği 6 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Denizlispor, BB Erzurumspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği de, Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak.





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