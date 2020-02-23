Deniz Türüç'ün Fatih Terim'i ittiği o an

Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç, Younes Belhanda ile tartıştığı sırada araya giren Fatih Terim'i sert şekilde itti.

Haber; Sporx.com
Deniz Türüç'ün Fatih Terim'i ittiği o an
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23 Şubat 2020 23:28
Fenerbahçeli Deniz Türüç'ün Galatasaraylı Younes Belhanda'ya arasında yaşanan gerginlik sırasında, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim zor anlar yaşadı.

Fatih Terim, Younes Belhanda'ya doğru gitmek isteyen Deniz Türüç'ün önüne geçerek, sarı-lacivertli futbolcuyu sakinleştirmeye çalıştı. Ancak oldukça sinirli olan Deniz Türüç, Fatih Terim'i sert şekilde iterek Belhanda'ya doğru yöneldi. Bu sırada dengesini kaybeden Fatih Terim, yere düşmek üzereyken son anda doğruldu.

Yaşanan kargaşayı önlemek isteyen Fatih Terim, daha sonra yeniden Deniz Türüç'ün yanına giderek sarı-lacivertli futbolcuyu olay bölgesinden uzaklaştırmaya ve sakinleştirmeye çalıştı.



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