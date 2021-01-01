Dario Saric, süresiz kadro dışı kaldı!

Phoenix Suns forveti Dario Saric'in, geçtiğimiz Salı gecesi Milwaukee Bucks'a karşı oynadığı NBA Finalleri serisinin 1. maçında sağ ön çapraz bağını kopardığı ve süresiz olarak parkelerden uzak kalacağı bildirildi.



Saric, ilk çeyrekte yalnızca iki dakika forma giydikten sonra sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalmıştı. Hırvat uzun, Bucks pivotu Brook Lopez'in yanından potaya gitmeye çalışırken, ayağını yere bastıktan sonra topallamaya başlamıştı ve arkadaşlarının yardımıyla soyunma odasına götürülmüştü.



27 yaşındaki oyuncu, Suns'ın Finallere çıktığı süreçte maç başına 10.5 dakika sahada kalarak 4.5 sayı, 2.5 ribaund ve 1.0 asist ortalamalar yakalamıştı.



