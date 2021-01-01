D'Antoni, Portland ile koçluk pozisyonu için görüştü!

Brooklyn Nets asistan koçu Mike D'Antoni'nin Portland Trail Blazers ile ekibin boştaki başantrenörlük pozisyonu için görüşme yaptığı bildirildi.



Eski koç Terry Stotts'ın yerine koç arayışında olan Portland'ın ayrıca bu hafta LA Clippers asistan koçu Chauncey Billups ve San Antonio Spurs yardımcı koçu Becky Hammon ile görüşme yapacağı da açıklanmıştı.



Blazers genel menajeri Neil Olshey, geçtiğimiz hafta takımın bir sonraki başantrenörü için "çok geniş ve çeşitli bir arama" yürüttüğünü ve "20 ila 25 arasında aday" miktarı olduğunu söylemişti.



70 yaşındaki D'Antoni, önceki dört sezonu Rockets'ın başantrenörü olarak geçirdikten sonra, Brooklyn'de Steve Nash'in asistanı olarak ilk sezonunu geçiriyor.



Kariyerinde iki kez Yılın Koçu ödülü sahibi olan D'Antoni, Houston Rockets, Los Angeles Lakers, New York Knicks, Phoenix Suns ve Denver Nuggets ekiplerini çalıştırdığı 16 sezonda 672-527'lik bir kariyer derecesine sahip.



