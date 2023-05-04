Haber Tarihi: 04 Mayıs 2023 09:49 - Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2023 09:49

CW Enerji halka arz ne zaman işlem görecek? CWENE halka arz kaç lot verdi, ne zaman listelenecek?

CW Enerji halka arz ne zaman işlem görecek? CWENE halka arz kaç lot verdi, ne zaman listelenecek? CW Enerji Mühendislik, 26 Nisan 2023 tarihinde halka arz edilecek. Şirket, 27 Nisan ve 28 Nisan 2023 tarihlerinde de talep toplayacak.

CW Enerji halka arz ne zaman işlem görecek? CWENE halka arz kaç lot verdi, ne zaman listelenecek?
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CW Enerji halka arz talep toplama süreci başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan şirketin yüzde 20,20'lik bölümü halka arz olacak. CW Enerji Mühendislik'in 105 milyon lira olan mevcut sermayesi 123 milyon 750 bine yükseltilecek. 18 milyon 750 bin liralık bedelli sermaye artışı yapılacak. Planlanan 6 milyon 250 bin pay satışı ek olarak da 5 milyon pay satışı gerçekleştirilecek. Yatırımcılar da "CW Enerji halka arz eşit mi oransal mı?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki, CW Enerji halka arz kaç lot verir, hangi bankalar satıyor?
CW ENERJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

CW Enerji'nin borsa işlem tarihi henüz açıklanmadı. Şirketin 3-4 Mayıs tarihlerinde borsada işlem göreceği tahmin ediliyor.

Yıllık 1,8 GW güneş paneli üretim kapasitesiyle Avrupa ve Türkiye'nin en büyük güneş paneli üreticilerinden biri olan CW Enerji'in halk arz başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Yatırımcıların heyecanla beklediği halka arz olan CW Enerji şirketi, "CWENE" hisse koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki 108,60 TL'den halka arz olacak. Peki,  CW Enerji halka arz sonuçları 2023: CW Enerji halka arz ne zaman işlem görecek? 

CW Enerji kaç lot verecek?

CW Enerji Halka Arz Büyüklüğü ve Halka Açıklık Oranı

CW Enerji halka arzının büyüklüğü 3,2 Milyar TL olarak açıklandı.

Halka arzı sırasında toplamda 30 milyon adet lot (hisse adedi) dağıtılacak. Aynı zamanda şirket 20% oranında hisselerini halka arz etmiş olacak.

CW Enerji Kaç Lot Verir?

CW Enerji halka arz katılımına göre yatırımcılara düşecek lot (hisse adedi) değişiklik gösterecek.


1 milyon katılım olursa 24-25 lot (2715 TL)
1,2 milyon katılım olursa 20-21 lot (2265 TL)
1,5 milyon katılırım olursa 16-17 lot (1810 TL)
1,7 milyon katılım olursa 14-15 lot (1550 TL)
2 milyon katılım olursa 12-13 lot (1350 TL) düşecek.
(Hesaplamaya Ek Pay Dahil Değildir)

CW Enerji Halka Arz Başvuru Sonuçları

28 nisan cuma günü saat 17:00 itibarıyla halka arz başvurusu sona eren CW Enerji'nin başvuru sonuçları 2 mayıs salı gününe kadar açıklanması bekleniyor.

CW ENERJİ HALKA ARZ TARİHLERİ 2023

Güneş paneli üreticisi CW Enerji'nin yüzde 20,20'lik bölümünün halka arzı, 26-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. CW Enerji'den yapılan açıklamaya göre, şirketin halka arz fiyatı 108,60 lira olarak belirlendi.

CW ENERJİ HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

CW Enerji halk arz aşamasında satılan paylar, bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

CW ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

26-28 Nisan tarihleri arasında halka arzı gerçekleştirilen CW Enerji'de pay edilen miktar 25.000.000 lot olacak. Ayrıca 5.000.000 lot ek pay dahil edilecek. Ek satış dahil bu rakam 30.000.000 TL'ye çıkarılacak. Halka arz sürecinin ardından şirket Borsa İstanbul'da CWENE koduyla işlem görecek.

Buna göre CW Enerji Mühendislik'in 105 milyon lira olan mevcut sermayesi 123 milyon 750 bine yükseltilecek. 18 milyon 750 bin liralık bedelli sermaye artışı yapılacak. Planlanan 6 milyon 250 bin pay satışı ek olarak da 5 milyon pay satışı gerçekleştirilecek.

Mevcut ortaklardan Tarzan Tarık Sarvan'ın sahip olduğu 6.250.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecek. Fazla talep gelmesi halinde mevcut ortaklardan yine Tarzan Tarık Sarvan'a ait 5.000.000 TL nominal değerli B grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek.

CW ENERJİ HANGİ BANKALARDA VAR?

Cw Enerji QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderliğinde halka arz edilecek. Halka arz sürecini QNB Finans Yatırım ile Deniz Yatırım yönetecek.

 

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