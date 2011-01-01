Cuban: "LeBron, şu anda 2011'dekinden tamamen farklı"

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in 2020'deki oyun stilini, Miami Heat için oynadığı 2011'deki oyun stiliyle karşılaştırdı.



2011'de LeBron'u ve Heat'i mağlup ederek 2011 NBA şampiyonluğunu kazanan Cuban, James'in şu anki versiyonunun, 2011'e göre "tamamen farklı" olduğunu söyledi:



"Tamamen farklı. Şu anda bir basketbol ustası olduğu bir basketbol-IQ seviyesine sahip. Sahada olanları gerçek zamanlı olarak görme ve okuma ve üç adım önde olma şekli, inanılmaz. Atletizmine ek olarak onu özel yapan da budur. 2011'de buna sahip değildi. Eskiden ona karşı alan savunması yapardık ve tereddüt edip ne yapacağını bilemezdi. Şimdi tereddüt etmiyor. Neyin geleceğini ve ne yapacağını tam olarak biliyor ve bunu öngörüyor."



James ve Lakers, Heat 3-1'e karşı seriye liderlik ederken şampiyonluğu kazanmaktan bir adım uzaktalar.



5. maç Cuma gecesi TSİ 04.00'te oynanacak.



