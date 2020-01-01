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Cuban, düşük Final serisi reytingleri için, NBA'i eleştirdi

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, Los Angeles Lakers - Miami Heat Finals reytinglerinin düşük olması nedeniyle, NBA'i eleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, Los Angeles Lakers - Miami Heat Finals reytinglerinin düşük olması nedeniyle, NBA'i eleştirdi.

Nielsen Media Research'e göre, TV reytingleri 2020 NBA Finalleri'nde tüm zamanların en düşük seviyesine ulaşmıştı ve 5. maçta yalnızca 5.7 milyon izleyici çekebilmişti.

Cuban, Megyn Kelly ile yaptığı bir podcast röportajında, ligin seriyi tanıtmak için daha iyi bir iş çıkarmış olması gerektiğine inandığını söyledi:

"Bunun siyasetle bir ilgisi olduğunu sanmıyorum. Sadece uygun eşleşmeye ve hikâyeye sahip olmadığımızı düşünüyorum ve bunu tanıtmak için iyi bir iş çıkarmadık."

Lakers, Heat'i altı maçta mağlup etmiş ve 10 yıl sonra NBA'in zirvesine geri dönmüştü.


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