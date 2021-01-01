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CP3, Kyrie'nin aşı durumu hakkında: "Bana düşmez..."

Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in KOVID-19 aşısına karşı tutumunu değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in KOVID-19 aşısına karşı tutumunu değerlendirdi.

Nets süperstarının, KOVID-19'a karşı aşılanmamış olmaya devam ettiği takdirde, 2021-22 sezonunda Brooklyn'deki iç saha maçlarında antrenman yapamayacağı veya oynayamayacağı biliniyor.

ESPN'in First Take programında konuk olan CP3, durum hakkında konuştu ve başka bir oyuncuya ne yapması gerektiğini söylemenin kendisine düşmediğini açıkça belirtti:

"Bence her durum farklıdır ve kişiseldir. Ben ve ailem dışında, kimse adına karar vermek bana düşmez. Her durumda, alınan kararların kişiye ve ailesinin iyiliğine bağlı olduğunu düşünüyorum."

Nets başlangıçta Irving'in sezon başlamadan önce aşı olacağı konusunda iyimser olmuş olsa da, takımın umudunu kaybetmeye başladığı ve Irving'in yokluğuna hazırlandığı bildirilmişti.


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