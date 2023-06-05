CONCACAF Şampiyonlar Ligi şampiyonu Leon

Meksika kulübü Leon, 2-1 kazandığı CONCACAF (Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonunun) Şampiyonlar Ligi finali ilk maçının rövanşında ABD'nin Los Angeles takımını 1-0 yenerek şampiyon oldu.
CONCACAF Şampiyonlar Ligi finalindeki ilk maçını evinde 2-1 kazanan Meksika temsilcisi, karşılaşmanın rövanşında da Los Angeles'ı Lucas Di Yorio'nun 20. dakikadaki golüyle 1-0 yendi.
Organizasyonda ilk kez şampiyonluk kupasını kaldıran Leon, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yanı sıra etkinliğin 2025 için planlanan genişletilmiş 32 takımlı versiyonuna da katılmaya hak kazandı.
CONCACAF Şampiyonlar Ligi finalindeki ilk maçını evinde 2-1 kazanan Meksika temsilcisi, karşılaşmanın rövanşında da Los Angeles'ı Lucas Di Yorio'nun 20. dakikadaki golüyle 1-0 yendi.
Organizasyonda ilk kez şampiyonluk kupasını kaldıran Leon, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yanı sıra etkinliğin 2025 için planlanan genişletilmiş 32 takımlı versiyonuna da katılmaya hak kazandı.
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