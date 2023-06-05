CONCACAF Şampiyonlar Ligi şampiyonu Leon

Meksika kulübü Leon, 2-1 kazandığı CONCACAF (Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonunun) Şampiyonlar Ligi finali ilk maçının rövanşında ABD'nin Los Angeles takımını 1-0 yendi ve şampiyonluğa ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CONCACAF Şampiyonlar Ligi şampiyonu Leon
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05 Haziran 2023 14:23
Meksika kulübü Leon, 2-1 kazandığı CONCACAF (Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonunun) Şampiyonlar Ligi finali ilk maçının rövanşında ABD'nin Los Angeles takımını 1-0 yenerek şampiyon oldu.

CONCACAF Şampiyonlar Ligi finalindeki ilk maçını evinde 2-1 kazanan Meksika temsilcisi, karşılaşmanın rövanşında da Los Angeles'ı Lucas Di Yorio'nun 20. dakikadaki golüyle 1-0 yendi.

Organizasyonda ilk kez şampiyonluk kupasını kaldıran Leon, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yanı sıra etkinliğin 2025 için planlanan genişletilmiş 32 takımlı versiyonuna da katılmaya hak kazandı.

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