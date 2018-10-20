Cocu: 'Puan cetvelinde durum suni'

Bugün Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olandün son idmanını yaptıktan sonra özel uçakla şehre gitti.Teknik direktör Phillip Cocu, dünkü çalışma öncesinde Sarı-Lacivertli futbolcularla son toplantısını gerçekleştirdi ve kendilerinden bu kritik sınavda ne istediği açıkladı.Başakşehir maçını model olarak gösteren Cocu, şu ifadeleri kullandı: Başakşehir maçını kazanamadık ama sahada her şeyi yaptık. Kendimiz de yüreğimiz de sahadaydı. Sivas deplasmanında da bunu istiyorum. Öne de geçsek geri düşsek bizden bunu istiyorum. İyi takım olduğumuzu gösterin.Puan cetvelindeki durum da geçici ve sunidir. Ama bunu ispat etmeliyiz. Bu da kazanarak olur. 3 puan alıp çıkış sürecini başlatın. Olması gereken kalite zaten sizde var.