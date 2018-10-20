Cocu: 'Puan cetvelinde durum suni'

Bugün Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe dün son idmanını yaptıktan sonra özel uçakla şehre gitti.
Teknik direktör Phillip Cocu, dünkü çalışma öncesinde Sarı-Lacivertli futbolcularla son toplantısını gerçekleştirdi ve kendilerinden bu kritik sınavda ne istediği açıkladı.
MAÇTA GERİYE DÜŞSEK BİLE...
Başakşehir maçını model olarak gösteren Cocu, şu ifadeleri kullandı: Başakşehir maçını kazanamadık ama sahada her şeyi yaptık. Kendimiz de yüreğimiz de sahadaydı. Sivas deplasmanında da bunu istiyorum. Öne de geçsek geri düşsek bizden bunu istiyorum. İyi takım olduğumuzu gösterin.
KALİTEMİZ ZATEN VAR
Puan cetvelindeki durum da geçici ve sunidir. Ama bunu ispat etmeliyiz. Bu da kazanarak olur. 3 puan alıp çıkış sürecini başlatın. Olması gereken kalite zaten sizde var.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Teknik direktör Phillip Cocu, dünkü çalışma öncesinde Sarı-Lacivertli futbolcularla son toplantısını gerçekleştirdi ve kendilerinden bu kritik sınavda ne istediği açıkladı.
MAÇTA GERİYE DÜŞSEK BİLE...
Başakşehir maçını model olarak gösteren Cocu, şu ifadeleri kullandı: Başakşehir maçını kazanamadık ama sahada her şeyi yaptık. Kendimiz de yüreğimiz de sahadaydı. Sivas deplasmanında da bunu istiyorum. Öne de geçsek geri düşsek bizden bunu istiyorum. İyi takım olduğumuzu gösterin.
KALİTEMİZ ZATEN VAR
Puan cetvelindeki durum da geçici ve sunidir. Ama bunu ispat etmeliyiz. Bu da kazanarak olur. 3 puan alıp çıkış sürecini başlatın. Olması gereken kalite zaten sizde var.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın