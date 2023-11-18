Haber Tarihi: 18 Kasım 2023 17:40 - Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 17:40

Çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi?

12 milyonu aşkın çalışmayan emekliye Cumhuriyet Bayramı'nın 100.yılına özel olarak 5 bin TL ikramiye ödemesi yapıldı. Toplamda 61 milyar TL emekli ikramiye ödemesi 11-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. Dul ve yetimlerin dahil edildiği ikramiye ödemesinden Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olanlar yararlanamamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÇKS kaydı olan emekli çiftçiler için yeni talimat verdi. Peki, Çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi? İşte Mazot ve gübre desteği alan çiftçilere 5 bin TL ikramiye ödemesine ilişkin son dakika gelişmeleri...

Çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi?
Abone Ol
Çalışmayan emeklilere tek seferlik 5 bin TL bayram ikramiyesi yatırılmıştı. Ancak söz konusu emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye ödemesi Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi sahibi olan emeklilere verilmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek seferlik 5 bin TL bayram ikramiyesi yatırılacağını açıkladı. Bunun üzerine "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi? 5000 TL emekli ikramiyesi kimler alacak?" sorgulamaları hız kazandı. İşte emekli ikramiyesi sorgulama ve tüm merak edilen detaylar… 

Çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi?
Cumhuriyet'in 100. yılı için emeklilere tek seferlik 5 bin lira ikramiye hesaplara geçti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kasım ayının 15'i itibarıyla 12,2 milyon emekliye 61 milyar TL ödeme yaptı.
Ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler çalışan emekli kapsamına alındığı için bu ikramiyeden faydalanamamış; hemen hemen 1,6 milyon emekli çiftliyi etkileyen durum rahatsızlık yaratmıştı.

Emekli çiftçiler açısından mağduriyet yaratan bu sorunun çözümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiği öne sürüldü. Sabah gazetesinin haberine göre; AK Parti grubu ve parti yönetimi, çiftçilerin itirazını Erdoğan'a iletti.

Erdoğan: Problemi inceleteceğim

Karadeniz gezisi sırasında ikramiye alamayan çay üreticileri de konuyla ilgili bir düzenleme yapılmasına ilişkin beklentilerini Erdoğan'a iletmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ilgili bakanlar ile problemin çözümü için konuşacağını, bu durumu incelemelerini isteyeceğini söylemişti.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Almanya - Türkiye Maçı Canlı İzle Şifresiz TRT 1 İzle | Milli Maç Canlı İzle Gündem Almanya - Türkiye Maçı Canlı İzle Şifresiz TRT 1 İzle | Milli Maç Canlı İzle
Al Ittihad, Gallardo'yu açıklamaya hazırlanıyor! Futbol Al Ittihad, Gallardo'yu açıklamaya hazırlanıyor!
Real Madrid'den Carlo Ancelotti için yeni karar! Real Madrid Real Madrid'den Carlo Ancelotti için yeni karar!
TSYD Kupası'nın kazananı Ankaragücü Ankaragücü TSYD Kupası'nın kazananı Ankaragücü
Semih Kılıçsoy iki gol attı, genç milliler zorlanmadı! Milli Takım Semih Kılıçsoy iki gol attı, genç milliler zorlanmadı!
Lewandowski'nin kariyerini değiştiren yanardağ Barcelona Lewandowski'nin kariyerini değiştiren yanardağ
Barcelona'da Pena'ya güven tam! Barcelona Barcelona'da Pena'ya güven tam!
Çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi? Gündem Çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi?
Kvaratskhelia: 'Ronaldo neredeyse Messi gibi' Napoli Kvaratskhelia: "Ronaldo neredeyse Messi gibi"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Marcao, İstanbul'a geldi! Beşiktaş sürprizi!
2
Manchester United'da bir sakatlık daha!
3
İstifa eden hakemden TFF'ye olay cevap!
4
Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'ye: Jota!
5
Almanya - Türkiye: Muhtemel 11'ler
6
Tanguy Ndombele'yi hırs bastı
7
TFF Etik Kurulu, VAR hakemlerine 4 soru sordu!

SON HABERLER

yukarı ok