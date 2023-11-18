Çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi?

Çalışmayan emeklilere tek seferlik 5 bin TL bayram ikramiyesi yatırılmıştı. Ancak söz konusu emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye ödemesi Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi sahibi olan emeklilere verilmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek seferlik 5 bin TL bayram ikramiyesi yatırılacağını açıkladı. Bunun üzerine "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi? 5000 TL emekli ikramiyesi kimler alacak?" sorgulamaları hız kazandı. İşte emekli ikramiyesi sorgulama ve tüm merak edilen detaylar…Cumhuriyet'in 100. yılı için emeklilere tek seferlik 5 bin lira ikramiye hesaplara geçti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kasım ayının 15'i itibarıyla 12,2 milyon emekliye 61 milyar TL ödeme yaptı.Ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler çalışan emekli kapsamına alındığı için bu ikramiyeden faydalanamamış; hemen hemen 1,6 milyon emekli çiftliyi etkileyen durum rahatsızlık yaratmıştı.Emekli çiftçiler açısından mağduriyet yaratan bu sorunun çözümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiği öne sürüldü. Sabah gazetesinin haberine göre; AK Parti grubu ve parti yönetimi, çiftçilerin itirazını Erdoğan'a iletti.Karadeniz gezisi sırasında ikramiye alamayan çay üreticileri de konuyla ilgili bir düzenleme yapılmasına ilişkin beklentilerini Erdoğan'a iletmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ilgili bakanlar ile problemin çözümü için konuşacağını, bu durumu incelemelerini isteyeceğini söylemişti.