Chelsea - Juventus maçı canlı olarak Tuttur'da

Chelsea ile Juventus Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Chelsea'nin galibiyetine 1,42'lik oran verilirken Juventus'un galibiyetine ise 4,90'lık oran belirlendi. Mücadelede beraberlik oranı 3,35 olurken 2,5 ALT oranı 1,61 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,81 olarak belirlendi.
CHELSEA - JUVENTUS MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,89 olarak belirlenirken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,56 olarak açıklandı.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Maçta ilk golü Chelsea'nin atmasına 1,39 oran verildi. İlk golü Juventus'un atmasına ise 2,75 oran belirlenirken Gol olmaz oranı 8,20 olarak bültende yer aldı.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Chelsea'nin galibiyetine 1,42'lik oran verilirken Juventus'un galibiyetine ise 4,90'lık oran belirlendi. Mücadelede beraberlik oranı 3,35 olurken 2,5 ALT oranı 1,61 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,81 olarak belirlendi.
CHELSEA - JUVENTUS MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,89 olarak belirlenirken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,56 olarak açıklandı.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Maçta ilk golü Chelsea'nin atmasına 1,39 oran verildi. İlk golü Juventus'un atmasına ise 2,75 oran belirlenirken Gol olmaz oranı 8,20 olarak bültende yer aldı.