Haber Tarihi: 23 Ocak 2025 15:44 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 15:44

ChatGPT yasaklandı mı? ChatGPT çöktü mü? 23 Ocak

23 Ocak 2025 ChatGPT çöktü mü, yasaklandı mı soruları gündeme taşınmış durumda. Birçok kullanıcı OpenAI şirketine ait olan yapay zeka modeli ChatGPT'nin açılmadığını ve hata raporu verdiğini belirtiyor. ChatGPT kapandı mı, çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman açılacak merakla beklenirken OpenAI şirketinden gelecek açıklamalar bekleniyor.

ChatGPT yasaklandı mı? ChatGPT çöktü mü? 23 Ocak
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ChatGPT çöktü mü yoksa kapandı mı sorusu gündemde yer buldu. 23 Ocak 2025 tarihinde birçok kullanıcı ChatGPT'ye erişim sağlayamadığını ifade ediyor.

Yapay zeka teknolojilerinin günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiği günümüzde, popüler yapay zeka sohbet botu ChatGPT'ye erişimde yaşanan küresel sorun, kullanıcılar arasında büyük bir merak ve endişe meydana getirdi.

CHATGPT YASAKLANDI MI?

ChatGPT erişim sorunu nedeni ile ChatGPT yasaklandı mı gibi sorular da kullanıcılar tarafından soruluyor. Yapay zeka modeli OpenAI ChatGPT'nin yasaklandığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

ChatGPT'nin son dönemde artan popülaritesi, sunucular üzerinde büyük bir baskı oluşturmuş olabileceği ifade ediliyor. Milyonlarca kullanıcının aynı anda platforma erişmeye çalışması, sistemde teknik aksaklıklara yol açabileceği için ChatGPT'nin çöktüğü iddia ediliyor. Problemin kısa süre içerisinde çözülmesini bekleyen kullanıcılar ise ''ChatGPT ne zaman açılacak?'' sorusunu gündeme taşıdı.
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