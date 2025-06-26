Çermik'te karate turnuvası halayla sona erdi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesindegerçekleştirildi. 12 farklı ilden turnuvaya katılan sporcular, müsabakaların ardından birlikte halay çekti.Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Karate Federasyonu, Çermik Kaymakamlığı ve Çermik Belediyesinin katkılarıyla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen turnuvaya, 12 ilden 550 sporcu katıldı.Bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuvada, iki gün süren müsabakalarda sporcular, minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde mücadele etti.Daha sonra dereceye giren sporculara madalyaları verildi.Çermik Kaymakamı Adem Karataş, AA muhabirine, turnuva kapsamında 12 ilden 550 sporcuyu, antrenörleri ve aileleriyle birlikte ilçede misafir ettiklerini söyledi.Çermik'in, Diyarbakır'da doğal güzellikleriyle öne çıkan bir ilçe olduğunu dile getiren Karataş, şunları kaydetti:Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celalettin Karayılan da turnuvanın her yıl artan il ve sporcu sayısında geleneksel hale geldiğini belirtti.Kırsal bir ilçede büyük bir turnuvaya imza atarak sporun gücünü merkezden kırsala taşımak istediklerini dile getiren Karayılan,dedi.Malatya'dan gelen ve 42 kiloda mücadele eden 12 yaşındaki Ravza Mina Hoşan ise müsabakada birinci olduğunu, bunun mutluluğunu yaşadığını anlatarak,diye konuştu.Şanlıurfa'dan gelen 11 yaşındaki Emir Ömer Emre de turnuvanın çok güzel geçtiğini dile getirdi.