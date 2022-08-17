İlk hafta Kayserispor karşısında kırmızı kart gören ve Alanyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakan Cenk Tosun, geri dönüyor...
31 yaşındaki futbolcu, idmanlardaki performansı ile göz doldurdu. Cezası biten yıldız forvetin, ortaya koyduğu futbolla teknik heyetin gözüne girdiği belirtildi. Milli futbolcunun, pazar günü oynanacak Karagümrük mücadelesinde de formasına kavuşacağı ve sahne alacağı öğrenildi.
31 yaşındaki futbolcu, idmanlardaki performansı ile göz doldurdu. Cezası biten yıldız forvetin, ortaya koyduğu futbolla teknik heyetin gözüne girdiği belirtildi. Milli futbolcunun, pazar günü oynanacak Karagümrük mücadelesinde de formasına kavuşacağı ve sahne alacağı öğrenildi.