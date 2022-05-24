Cenk Tosun, Beşiktaş yolunda

Beşiktaş, Everton ile yollarını ayırdığını açıklayan Cenk Tosun'u kadrosuna katmak üzere. Cenk, Beşiktaş'a transfer olması halinde siyah beyazlılara bonservissiz gelecek. Öte yandan yıldız golcü, para konusunda Beşiktaş'a da kolaylık sağlayacak. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Cenk Tosun, Beşiktaş yolunda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mayıs 2022 11:34
Beşiktaş'ın 2018 yılı Ocak ayında 22.5 milyon euro bonservis bedeliyle Everton'a sattığı Cenk Tosun, İngiliz ekibiyle yollarını ayırdı. Everton'daki 4,5 sezonluk kariyeri sonrası takıma veda eden ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla bunu duyuran milli futbolcu, "Artık vedalaşma zamanı geldi. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duydum ve hayatım boyunca da duymaya devam edeceğim. Everton'ın her zaman kalbimde bir yeri olacak" ifadelerini kullandı. Cenk'in bu ayrılığının hemen ardından gözler Beşiktaş yönetimine çevrildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin daha önce yaptığı "Cenk'e kapımız her zaman açık, o bizim ailemizin bir evladı" açıklaması akıllara gelirken, yıldız futbolcu ile önümüzdeki günlerde yüz yüze bir görüşme yapılması bekleniyor.

Tosun Paşa lakaplı tecrübeli forvetin, yetkililer ile yıllık ücret konusunda anlaşma sağlanması durumunda yeni sezonda Beşiktaş formasını terletmesine kesin gözüyle bakılıyor.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ