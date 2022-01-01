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Celtics ve 76ers, Toronto'da tam kadro oynayabilecekler mi?

Boston Celtics ve Philadelphia 76ers ekiplerinin, tüm oyuncularının Toronto'daki mevcut aşı kurallarına uyup uymadıklarını bildirmeyi reddettikleri açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics ve Philadelphia 76ers ekiplerinin, tüm oyuncularının Toronto'daki mevcut aşı kurallarına uyup uymadıklarını bildirmeyi reddettikleri açıklandı.

ESPN'den Tim Bontemps'e göre, Celtics ve 76ers'ın takım çalışanları ve oyuncularının KOVID-19'a karşı aşılarının tam olup olmadığı konusunda yorum yapmaktan kaçınmalarıyla, Raptors'a karşı oynanabilecek muhtemel bir playoff serisindeki deplasman maçlarında oyuncu eksikliği olabileceği ihtimalleri su yüzüne çıkmaya başladı.

Celtics, 76ers, Miami Heat ve Milwaukee Bucks, Doğu'yu ilk dört takım arasında tamamlayıp Raptors ile playofflarda eşleşmesi en muhtemel takımlar olarak göze çarpıyor.

Heat ve Bucks ekipleri, takımlarının aşılarının tam olduğunu bildirmişlerdi.


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