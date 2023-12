Çaykur Rizespor - Başakşehir maçı canlı izle şifresiz

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor RAMS Başakşehir'u konuk edecek. Çaykur Rizespor rakibini eli boş gönderme peşinde. RAMS Başakşehir ise deplasmanda sürpriz arayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.Ligde 4 haftalık aranın ardından geçen hafta Siltaş Yapı Pendikspor'u mağlup eden RAMS Başakşehir, 12 puanla 17. basamakta bulunuyor.Geride kalan 13 haftada 5'er galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 3 de beraberliği bulunan Çaykur Rizespor ise 18 puanla 9. sırada yer alıyor.Çaykur Didi Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da beIN SPORTS 1 ekranlarında başlayacak. Mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetecek.● İstanbul Başakşehir ile oynadığı son 11 Süper Lig maçını kazanamayan (3B 8M) ve son üç karşılaşmadan puansız ayrılan Çaykur Rizespor, lig tarihinde rakibinden üst üste dört mağlubiyet aldığı bir süreç yaşamadı.● Çaykur Rizespor'a konuk olduğu son dört Süper Lig maçını kazanan İstanbul Başakşehir'in, lig tarihinde dış sahada üst üste beş kez mağlup ettiği üç takım var (hükmen galibiyetler hariç): Ankaragücü, Antalyaspor &Sivasspor.● İstanbul takımlarıyla oynadığı son 11 Süper Lig maçının sadece ikisini kazanan Çaykur Rizespor (1B 8M), bu iki galibiyeti kalesini gole kapatabildiği karşılaşmalarda iç sahada aldı (1-0 vs İstanbulspor & 1-0 vs FatihKaragümrük).● Süper Lig'de çıktığı son beş deplasman maçını kazanamayan (2B 3M) ve bu süreçte rakip fileleri havalandıramayan İstanbul Başakşehir, dış sahada daha uzun bir galibiyet hasretini en son Şubat-Nisan 2016arasında yaşadı (6B).● Son iki Süper Lig maçında gol yemeyen Çaykur Rizespor'un daha uzun bir seri yakaladığı son süreçte karşılaştığı hiçbir rakibi şu an ligde yer almıyor (Ekim-Kasım 2004; Denizlispor, Gaziantepspor &Sakaryaspor).● Çaykur Rizespor bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü yiyen takım konumunda (4) İstanbul Başakşehir ise şu ana kadar lehine penaltı düdüğü çalınmayan dört ekipten biri (Antalyaspor, Fatih Karagümrük &Sivasspor).● Bu sezon Süper Lig'de en fazla pas arası yapan (Emirhan Topçu; 32) ve şut engelleyen (Attila Mocsi; 16)oyuncular Çaykur Rizespor forması giyiyor.● Danijel Aleksic, Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi olan Çaykur Rizespor'a karşı sekizinci kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor (5 gol; İstanbul Başakşehir x4 & Yeni Malatyaspor).● İstanbul Başakşehir forması giyen Serdar Gürler'in Süper Lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı iki rakibinden biri Çaykur Rizespor (10; Sivasspor ile birlikte).● Teknik direktörlük kariyerinde Çağdaş Atan'a rakip olduğu üç Süper Lig maçını da kazanan İlhan Palut, bu üçgalibiyeti de tek farklı skorlarla aldı (Göztepe & Konyaspor x2)