CANLI: Denizlispor - Galatasaray

Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray, Denizlispor ile deplasmanda karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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CANLI: Denizlispor - Galatasaray
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11 Mayıs 2021 20:26
Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maç saat 20.30'da başladı. Maçı Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Karşılaşmada Koray Gençerler VAR hakemi olarak görev yapıyor.

DENİZLİSPOR 0-0 GALATASARAY

*İlk yarı oynanıyor...

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Denizlispor

Abdulkadir Sünger, Sakıb, Fabiano, Hasan, Tusha, Muhammet, Diskerud, Murawski, Recep Niyaz, Ali Yavuz Kol, Rodallega.

Galatasaray


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