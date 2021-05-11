Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor.
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maç saat 20.30'da başladı. Maçı Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Karşılaşmada Koray Gençerler VAR hakemi olarak görev yapıyor.
DENİZLİSPOR 0-0 GALATASARAY
*İlk yarı oynanıyor...
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Denizlispor
Abdulkadir Sünger, Sakıb, Fabiano, Hasan, Tusha, Muhammet, Diskerud, Murawski, Recep Niyaz, Ali Yavuz Kol, Rodallega.
Galatasaray
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maç saat 20.30'da başladı. Maçı Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Karşılaşmada Koray Gençerler VAR hakemi olarak görev yapıyor.
DENİZLİSPOR 0-0 GALATASARAY
*İlk yarı oynanıyor...
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Denizlispor
Abdulkadir Sünger, Sakıb, Fabiano, Hasan, Tusha, Muhammet, Diskerud, Murawski, Recep Niyaz, Ali Yavuz Kol, Rodallega.
Galatasaray