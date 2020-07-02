Caner Erkin, 10 yıl sonra Florya'ya yaklaşıyor

Beşiktaş'tan sezon sonu ayrılacak olan Caner, F.Bahçe'den istediği rakamı alamayınca dümeni Cimbom'a kırdı. Caner'e Fener'den daha iyi bir teklif sunan Galatasaray, 33 yaşındaki sol bekle anlaşmaya çok yaklaştı.

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Caner Erkin, 10 yıl sonra Florya'ya yaklaşıyor
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02 Temmuz 2020 10:47
Caner Erkin transferinde büyük sürpriz… Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve bir süredir F.Bahçe ile görüşen Caner, Fenerbahçe'den Mert Hakan'a yıllık 15 milyon TL ödenecek olması sebebiyle zam istedi. Sarı-Lacivertliler bu talebi reddedince görüşmeler tıkandı.

GÖRÜŞMELERE HIZ VERİLDİ

Beşiktaş'tan ayrılacağını açıklayan ve F.Bahçe'den istediği teklifi alamayan Caner Erkin'in, bu gelişmeler sonrası dümeni Galatasaray'a kırdı. Cimbom ile Caner arasında görüşmeler hızlandı.

PAZARLIKLAR OLUMLU İLERLİYOR

G.Saray'ın Caner Erkin'e Fenerbahçe'den daha iyi bir teklif sunduğu ortaya çıktı. Taraflar arasında geçen temaslar sonucu Caner, Sarı-Kırmızılılar'a imza atmaya bir adım daha yaklaştı.

10 YIL SONRA 'PARÇALI'YI GİYEBİLİR

Cimbom'la anlaşmaya yakın olan Caner Erkin, 2009- 2010 sezonunda kiralık olarak Galatasaray'da oynamıştı. 33 yaşındaki sol bek 10 yıl sonra yeniden 'Parçalı' formayı terletmeye yakın.



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