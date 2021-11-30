Cambiasso: "2010'dan beri bireysel ödüllere inanmıyorum"

Arjantinli eski futbolcu Esteban Cambiasso, Ballon d'Or için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Cambiasso: '2010'dan beri bireysel ödüllere inanmıyorum'
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30 Kasım 2021 19:13
Arjantinli eski futbolcu Esteban Cambiasso, Ballon d'Or ödülü ve diğer bireysel ödüller için açıklamalarda bulundu.

Bireysel ödüllere güvenmediğini söyleyen Cambiasso, "Inter'in 2009/10 sezonunda üç kupa kazanmasının ardından hiçbir ödül verilmedi. O günden sonra bireysel ödüllere olan inancımı ve güvenimi kaybettim. O zamanlar Milito takımın kilit oyuncusuydu ve zaferlere katkısı çok büyüktü. Ancak harika bir sezonun ardından ilk 30'da bile yer almadı. O zamandan beri bu ödüllerin değersiz olduğunu anladım." dedi.

2021 yılında Ballon d'Or ödülünü Lionel Messi kazanmıştı.


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