Cambiasso: '2010'dan beri bireysel ödüllere inanmıyorum'

Arjantinli eski futbolcu Esteban Cambiasso, Ballon d'Or ödülü ve diğer bireysel ödüller için açıklamalarda bulundu.



Bireysel ödüllere güvenmediğini söyleyen Cambiasso, "Inter'in 2009/10 sezonunda üç kupa kazanmasının ardından hiçbir ödül verilmedi. O günden sonra bireysel ödüllere olan inancımı ve güvenimi kaybettim. O zamanlar Milito takımın kilit oyuncusuydu ve zaferlere katkısı çok büyüktü. Ancak harika bir sezonun ardından ilk 30'da bile yer almadı. O zamandan beri bu ödüllerin değersiz olduğunu anladım." dedi.



2021 yılında Ballon d'Or ödülünü Lionel Messi kazanmıştı.





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