Çakallarla Dans 7'de İlker Ayrık neden yok?

Uzun yıllardır komedi severlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği Çakallarla Dans serisinin yeni filmi, seriye dair heyecanı yeniden canlandırdı. Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın gibi isimlerin yeniden kamera karşısına geçtiği film, serinin hayranlarını bir kez daha güldürmeyi hedefliyor. Ancak ilk beş filmde ekipten ayrılmayan ve "Muhasebeci Servet" karakterine hayat veren İlker Ayrık, bu kez kadroda yer almıyor.

İlker Ayrık'ın serinin yedinci filminde yer almamasının nedeni, oyuncunun son dönemde farklı bir yaşam tarzını benimsemiş olması. Ayrık, İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir çiftlik kurarak, köy hayatını tercih etti. Çiftçilik ve restoran işletmeciliği yapmaya başlayan oyuncu, uzun süredir herhangi bir projede yer almıyor. Sanatçı, bu değişikliği şu sözlerle açıklamıştı:

"Çiftçilik ve aşçılık yapıyorum, restorancılık yapıyorum. Ticarete dönüşmesi için kazanıyor olmamız gerekiyor, şu anda öyle değil, hobi amaçlı devam ediyor. Daha iyi olması için çalışıyoruz."