Haber Tarihi: 05 Aralık 2024 18:03 - Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 18:03

Çakallarla Dans 7'de İlker Ayrık neden yok?

Türk sinemasının en sevilen komedi serilerinden biri olan Çakallarla Dans, yeni filmiyle 6 Aralık 2024'te sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Ancak serinin sıkı takipçileri, bu kez bir eksiklik hissedecek. İlk filmlerden beri "Muhasebeci Servet" karakteriyle izleyiciyi güldüren İlker Ayrık, serinin yedinci filminde yer almıyor. Peki, İlker Ayrık neden yok? Ayrıldı mı?

Çakallarla Dans 7'de İlker Ayrık neden yok?
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Uzun yıllardır komedi severlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği Çakallarla Dans serisinin yeni filmi, seriye dair heyecanı yeniden canlandırdı. Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın gibi isimlerin yeniden kamera karşısına geçtiği film, serinin hayranlarını bir kez daha güldürmeyi hedefliyor. Ancak ilk beş filmde ekipten ayrılmayan ve "Muhasebeci Servet" karakterine hayat veren İlker Ayrık, bu kez kadroda yer almıyor.

İlker Ayrık Çakallarla Dans 7'de Neden Yok?

İlker Ayrık'ın serinin yedinci filminde yer almamasının nedeni, oyuncunun son dönemde farklı bir yaşam tarzını benimsemiş olması. Ayrık, İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir çiftlik kurarak, köy hayatını tercih etti. Çiftçilik ve restoran işletmeciliği yapmaya başlayan oyuncu, uzun süredir herhangi bir projede yer almıyor. Sanatçı, bu değişikliği şu sözlerle açıklamıştı:

"Çiftçilik ve aşçılık yapıyorum, restorancılık yapıyorum. Ticarete dönüşmesi için kazanıyor olmamız gerekiyor, şu anda öyle değil, hobi amaçlı devam ediyor. Daha iyi olması için çalışıyoruz."
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