Haber Tarihi: 22 Ağustos 2025 13:47 - Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2025 13:47

Çakal vuruldu mu? Rapçi Emirhan Çakal kimdir?

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali'nde sahneye çıkan ünlü rapçi Emirhan Çakal, konser sonrası silahlı saldırıya uğradı. Fotoğraf çektirme talebini reddettiği bir hayranı tarafından havalı tüfekle bacağından vurulan Çakal, apar topar hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Şovu sırasında UFO ile sahneye çıkan ve yine aynı şekilde sahneden ayrılan Çakal, iniş esnasında saldırıya uğradı. Kurşunun kemiğe saplandığı öğrenilirken, olay anı saniye saniye görüntülendi. Saldırgan gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Çakal vuruldu mu? Rapçi Emirhan Çakal kimdir?
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bu yıl 33.'sü düzenlenen Ayçiçeği Festivali, büyük bir şokla sarsıldı. Festivalin en dikkat çeken isimlerinden biri olan ünlü rapçi Emirhan Çakal, konser sonrası uğradığı silahlı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı.

Çakal, konser çıkışında fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranının isteğini geri çevirince, şahıs yanında bulunan havalı tüfekle ateş açtı. Rapçi Emirhan Çakal, sağ bacağından vurularak yaralandı.
Sahneye UFO ile girmişti, vurulmadan saniyeler önce aracın üzerindeydi

Festivale, daha önce İstanbul Yenikapı konserinde gerçekleştirdiği gibi UFO görünümlü bir araçla sahneye çıkan Çakal, konserin ardından yine aynı araçla alandan ayrılmaya hazırlanıyordu. İniş sırasında, sahneden yaklaşık 2 metre yükseklikteyken saldırıya uğradı. Kurşun bacağına isabet etti ve kemiğe saplandı. Saldırı anı kameralarına yansıdı.

Saldırı sonrası apar topar hastaneye kaldırılan Çakal, İstanbul Ulus'ta özel bir hastanede ameliyata alındı. Tedavisinin sürdüğü öğrenilen genç rapçinin sağlık durumu yakından takip ediliyor.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Festival alanı güvenlik çemberine alınırken, saldırgan kişi gözaltına alındı ve savcılığa ifade verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
