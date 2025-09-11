Haber Tarihi: 11 Eylül 2025 12:19 - Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2025 12:19

Cahit Karakaş kimdir, neden öldü?

Eski TBMM Başkanlarından Cahit Karakaş, 97 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Bu kapsamda Cahit Karakaş'ın siyasi kariyeri merak konusu oldu.

Eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş, yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle 97 yaşında Ankara'da vefat etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabın üzerinden paylaştığı taziye mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi 13. Başkanı Sayın Cahit Karakaş'ın vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

CAHİT KARAKAŞ KİMDİR?

Cahit Karakaş, 1928 yılında Bartın'da doğdu. 1952 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu.

Technische Universität Berlin'de doktora yaptı. Ardından Türkiye'ye dönerek inşaat mühendisi olarak görevini üstlendi. Karakaş, 7 Eylül 2025'te 97 yaşında hayatını kaybetti.

CAHİT KARAKAŞ SİYASİ KARİYERİ

Cahit Karakaş, Adalet Partisi'ne katıldı, ardından 1965'te Zonguldak ilinden milletvekili seçildi. 1973 yılında Nihat Erim'in teknokrat hükümetini destekledi. 26 Mart 1971 ile 10 Kasım 1971 tarihleri arasında görev yapan 33. Türkiye hükümetinde Bayındırlık Bakanı, daha sonra 10 Kasım ile 11 Aralık 1971 tarihleri arasında Ulaştırma Bakanı oldu. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı.

1977 genel seçimlerinde CHP'nin çoğunluğu kazanmasının ardından, Meclis yaklaşık altı ay boyunca Meclis Başkanını seçemedi. Sonrasında 17 Kasım'ında Cahit Karakaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.

1983'ten sonraki sivil rejim döneminde Halkçı Parti'ye (HP) katıldı . Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurulmasının ardından DSP'ye katıldı. Parlamento üyeliği 1987 genel seçimleriyle sona erdi.
