Çağlar Söyüncü'den Leicester'a kötü haber

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de Çağlar Söyüncü şoku yaşanıyor..



A Milli Futbol Takımı'nın, Uluslar Ligi'nde oynadığı maçlarda da sakatlığının tam olarak geçmemesi sebebiyle şans bulamayan 24 yaşındaki savunmacının, pazar günü Aston Villa karşısında da görev alamayacağı belirtildi.



Yaşanan bu gelişme, İngiliz basınında Leicester adına büyük bir kayıp olarak nitelendirildi.



