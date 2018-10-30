Çağlar Söyüncü meydan okudu! 'Ben iyiysem...'

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu."Ben Vichai Srivaddhanaprabha ile 4-5 defa görüştüm. Şakacı bir insandı. Şok oldum. Bu hafta oynayacağımız maç var ama kupa maçı ileri bir tarihe ertelendi. Tarihi hakkında bir şey söylenmedi.Ben buraya transferin son gününde geldim ve 7. hafta takımla çalışmaya başladım. Sonra sıramı beklemeye başladım. Bu hafta çok şükür ilk maçıma çıktım. Maç sonuna kadar her şey güzel geçti.Bundesliga da çok kaliteli ama İngiltere çok farklı. Çok güzel maçlar oluyor, heyecan son ana kadar bitmiyor. Çok kaliteli takımlar ve isimler var. Benim çok saygı duyduğum isimler var. Ben iyiysem karşı takımdakinin çok fazla şansı olmuyor ama ben kötüysem en gözde olmayan futbolcu bile beni ekarte edebilir. Kendime baktığım sürece kime karşı oynadığım çok önemli değil.Dil konusunu bilmiyorum. Bir şey olacağını sanmıyorum. Oynamayınca futbolcu hakkında her şey göze batıyor. Ben üçüncü hafta geldim ve takıma geç katıldım. Sakat geldim.İmkanım buldukça Altınordu'nun maçlarını takip etmeye çalışıyorum. Cengiz ile konuşuyoruz. En son dün konuştuk. Burada Cenk ağabey var. Güzel bir arkadaşlık var.Bu sene Süper Lig biraz garip gibi. En son Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını kaybetti. Lig heyecanlı gidiyor. Bu sene Anadolu'dan şampiyon çıkabilir gibi gözüküyor.